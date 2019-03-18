Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и неуважении к власти

Если владелец ресурса не предпринял никаких мер в течение суток, провайдер обязан ресурс заблокировать. В случае бездействия провайдера ограничивать доступ будут с помощью оператора связи. Как только владелец удалит информацию, провайдер должен будет связаться с Роскомнадзором и сообщить об этом. После проверки ведомство сообщает оператору связи, что те восстановили доступ к ресурсу.





За распространение фейковых материалов штраф может составить 30-100 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа может составить от 100 до 200 тысяч рублей либо предусматривается административный арест до 15 суток, в дальнейшем — от 200 до 300 тысяч рублей или 15 суток ареста.





Законопроекты о наказании за фейковые новости и оскорбление символов государственной власти были приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении 7 марта. Основной автор законопроектов — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. За оскорбление органов власти предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, а за распространение фейковых новостей — ​до 1,5 миллиона рублей.





Инициатором и одним из авторов законопроекта о фейковых новостях, несущих угрозу обществу, и проекта об оскорблении власти в Сети выступил глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В администрации президента РФ поддержали концепции поправок о фейковой информации и оскорблении госсимволов.