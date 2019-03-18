Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и неуважении к власти

Президент России Владимир Путин подписал законы, предусматривающие блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. По закону распространение недостоверной и искажающей факты информации предусматривается штраф до 1,5 миллиона рублей, за оскорбление госсимволов — до 300 тысяч рублей. 14 марта глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к Владимиру Путину с просьбой отклонить и направить на доработку законопроекты о наказании СМИ за фейковые новости и оскорбление символов власти.
Согласно данным документа, который опубликован на официальном правовом портале, определяется порядок ограничения доступа «к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».
Как сообщается в документе, при обнаружении противоправной информации в глобальной Сети или иных телекоммуникационных сетях Генпрокуратура РФ обязана обратиться в Роскомнадзор с требованием удалить или ограничить доступ к ресурсам, которые ее распространяют. Далее Роскомнадзор должен уведомить провайдера хостинга, чтобы тот самостоятельно принял меры по удалению данного материала, например, связавшись с владельцем ресурса, где была размещена информация, чтобы тот также принял меры по ее удалению.
Если владелец ресурса не предпринял никаких мер в течение суток, провайдер обязан ресурс заблокировать. В случае бездействия провайдера ограничивать доступ будут с помощью оператора связи. Как только владелец удалит информацию, провайдер должен будет связаться с Роскомнадзором и сообщить об этом. После проверки ведомство сообщает оператору связи, что те восстановили доступ к ресурсу.
За распространение фейковых материалов штраф может составить 30-100 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа может составить от 100 до 200 тысяч рублей либо предусматривается административный арест до 15 суток, в дальнейшем — от 200 до 300 тысяч рублей или 15 суток ареста.
Законопроекты о наказании за фейковые новости и оскорбление символов государственной власти были приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении 7 марта. Основной автор законопроектов — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. За оскорбление органов власти предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, а за распространение фейковых новостей — до 1,5 миллиона рублей.
Инициатором и одним из авторов законопроекта о фейковых новостях, несущих угрозу обществу, и проекта об оскорблении власти в Сети выступил глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В администрации президента РФ поддержали концепции поправок о фейковой информации и оскорблении госсимволов.
Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил 24 января, что инициативы не содержат цензуры и не противоречат Конституции, «потому что права и свободы могут быть ограничены в конституционно значимых целях, а здесь речь идет именно о конституционно значимых целях». В тот же день Госдума приняла законопроекты в первом чтении и приступила к их доработке.