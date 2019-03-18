ФАС обвинила челябинского губернатора в антиконкурентном сговоре с «Южуралмостом»

Более 90% контрактов на строительство дорог на территории Челябинской области в 2015-2018 годах было заключено с компанией «Южуралмост», ставшей монополистом в этой сфере. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Служба назвала участниками антиконкурентного соглашения губернатора региона Бориса Дубровского, Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост».
«Министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО «Южуралмост», чему способствовал также губернатор Челябинской области», — говорится в сообщении ФАС.
В ведомстве выявили 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей, победителем которых в результате антиконкурентного сговора стал «Южуралмост». «В нарушение требований законодательства о контрактной системе заказчик [региональное минтранспорта] неоднократно отклонял заявки «соперников» этой компании, а контракты с ней заключались даже несмотря на имеющиеся предписания Челябинского УФАС. Реализации соглашения способствовали установленные комиссией факты систематического неформального взаимодействия сотрудников министерства и АО «Южуралмост», — сообщили в антимонопольной службе.
Статс-секретарь – замруководителя ФАС Андрей Цариковский сообщил, что решение по делу об антиконкурентном сговоре в ближайшее время будет направлено в МВД и Генпрокуратуру. «Ждем соответствующей реакции от указанных ведомств», — добавил он.
Ранее 18 марта «Ведомости» сообщили, что президент России Владимир Путин начнет новую серию губернаторских отставок уже на этой неделе либо окончательно утвердит список регионов, главы которых будут отправлены в отставку чуть позже. Уйти со своих постов могут руководители шести регионов — губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Республики Алтай Александр Бердинов, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Калмыкии Алексей Орлов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом рассказали собеседники издания, близкие к администрации главы государства.
В прошлом году в отставку подали три руководителя регионов — глава Башкирии Рустэм Хамитов, губернатор Курской области Александр Михайлов и губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Как писал Daily Storm, вероятнее всего, «губернаторопад» происходит в связи с решением Кремля перестраховаться после провала своих кандидатов на губернаторских выборах в Приморье, Владимирской области и Хабаровском крае, а также в Республике Хакасии.