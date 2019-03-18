Голландские власти уточнили число жертв стрелка в Утрехте

Стрелявшего предположительно зовут Гокман Танис, ему 37 лет и он родом из Турции. Как сообщило издание NDTV со ссылкой на заявления очевидцев, подозреваемый был не один, его сообщники передвигались на автомобиле. Полиция не подтвердила эти данные, сообщив, что ей известно лишь об одном подозреваемом, который открыл стрельбу в разных местах, но и не исключила, что у нападавшего действительно могли быть сообщники.





По версии источников De Telegraaf, Гокман Танис ранее был судим за неуважение к представителям правоохранительных органов, попытку угона грузовика и покушение на убийство. В начале марта 2019-го он должен был предстать в суде по обвинению в изнасиловании, передает голландское издание.





Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 18 марта пообещал провести экстренное совещание по поводу инцидента в Утрехте, заявив, что в дальнейшем его могут квалифицировать как теракт.