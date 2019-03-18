Голландские власти уточнили число жертв стрелка в Утрехте

Голландская полиция 18 марта объявила в розыск стрелка, который открыл огонь в трамвае на Площади 24 октября в голландском городе Утрехт. Известно о трех погибших, еще девять человек получили ранения разной степени тяжести. В стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Мечети, школы, аэропорты и ряд других учреждений взяты под усиленную охрану. Правоохранители ищут главного подозреваемого, устроившего стрельбу в общественном транспорте.
Стрелявшего предположительно зовут Гокман Танис, ему 37 лет и он родом из Турции. Как сообщило издание NDTV со ссылкой на заявления очевидцев, подозреваемый был не один, его сообщники передвигались на автомобиле. Полиция не подтвердила эти данные, сообщив, что ей известно лишь об одном подозреваемом, который открыл стрельбу в разных местах, но и не исключила, что у нападавшего действительно могли быть сообщники.
По версии источников De Telegraaf, Гокман Танис ранее был судим за неуважение к представителям правоохранительных органов, попытку угона грузовика и покушение на убийство. В начале марта 2019-го он должен был предстать в суде по обвинению в изнасиловании, передает голландское издание.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 18 марта пообещал провести экстренное совещание по поводу инцидента в Утрехте, заявив, что в дальнейшем его могут квалифицировать как теракт.
15 марта произошел теракт в новозеландском Крайстчерче. Несколько нападавших устроили бойню в двух мечетях. Один из террористов вел в это время прямую видеотрансляцию, на которой можно было увидеть, как он расстреливает прихожан. Трансляция продолжалась около 17 минут. В результате трагедии погибли 49 человек, более 40 находятся в больницах с тяжелыми ранениями.
Полиция Новой Зеландии сообщила о задержании четверых подозреваемых в нападении — троих мужчин и одной женщины. Один из главных подозреваемых — Брентон Таррант (так он называет себя на записанных им видео в Сети), 28-летний австралиец, придерживающийся ультраправых взглядов. В интернете был опубликован многостраничный манифест Тарранта, в котором объясняются причины теракта. Так, в частности, он указывает в тексте, что стремится развязать конфликт между «странами Запада и исламистами».