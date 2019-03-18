Путин подписал закон о праве лиц предпенсионного возраста на получение алиментов

Президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал закон о сохранении права на получение алиментов по нетрудоспособности для людей предпенсионного возраста, то есть женщин, достигших 55 лет, и мужчин 60 лет. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва». Ранее статья 169 Семейного кодекса, в которую и были внесены изменения, распространялась только на лиц, достигших пенсионного возраста. Автором инициативы является глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



