Путин подписал закон о праве лиц предпенсионного возраста на получение алиментов

Президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал закон о сохранении права на получение алиментов по нетрудоспособности для людей предпенсионного возраста, то есть женщин, достигших 55 лет, и мужчин 60 лет. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва». Ранее статья 169 Семейного кодекса, в которую и были внесены изменения, распространялась только на лиц, достигших пенсионного возраста. Автором инициативы является глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Согласно документу, который был опубликован на официальном правовом портале, закон позволяет сохранить право нетрудоспособных и нуждающихся в помощи лиц на получение алиментов. Благодаря внесенным изменениям право на получение алиментов по нетрудоспособности теперь распространяется и на людей, достигших так называемого предпенсионного возраста.
Как отмечается в пояснительной записке, нетрудоспособность является основанием для подачи алиментов, так как у людей, достигших предпенсионного и пенсионного возраста, нет возможности заниматься самообеспечением, и поэтому они особенно нуждаются в защите государства. «Алиментополучатели — это те категории лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья (несовершеннолетние дети, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи родители, а также нетрудоспособные супруги, братья и сестры, дедушки и бабушки и так далее)», — цитирует источник «Москва».
С 1 января 2019 года в России начала действовать пенсионная реформа, в рамках которой пенсионный возраст постепенно вырастет до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. На пенсию в этом году смогут выйти те, кто родился в первом полугодии 1959 года (мужчины) и первом полугодии 1964 года (женщины). Пенсионный возраст будет повышаться постепенно до 2028 года.
В конце декабря 2018 года Антон Силуанов заявил, что законопроект о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал — уже готов, но его публичное обсуждение было отложено на 2019 год в связи с реакцией общества на пенсионную реформу. При этом он отметил, что перенос публикации проекта закона не помешает правительству запустить эту систему в 2020 году.