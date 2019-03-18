Уволенные приставы из Нового Уренгоя пожаловались Чайке на давление силовиков на бизнес

В 2017 году в отделе судебных приставов по городу Новый Уренгой по статье «за утрату доверия» уволили троих сотрудников — Розу Коршунову, Дмитрия Храмова и Мурата Атаева, сообщило ПАСМИ. Коршунова и Муратов рассказали, что приставам, по указанию руководства, а также городской и окружной прокуратуры, приходилось «максимально оказывать давление» на «Корпорацию Рост нефти и газа». Экс-сотрудники убеждены, что их уволили, потому что «стало возникать много вопросов по неисполнению решений судов» по отношению к нефтяной компании и, «чтобы не подставляться», руководство назначило их «крайними». На произвол начальников экс-приставы пожаловались генпрокурору России Юрию Чайке.
Информацию о нарушениях местных силовиков в отношении бизнеса уволенные приставы также намерены донести до президента России Владимира Путина.
Все трое экс-приставов занимались исполнительными производствами в отношении «Корпорации Рост нефти и газа», пишет издание. По данным ПАСМИ, у окружного прокурора Ямала Александра Герасименко конфликт с учредителем нефтяной компании Олегом Ситниковым. В конфликте, по информации местных источников издания, также замешан и экс-губернатор региона Дмитрий Кобылкин, который сейчас занимает пост главы Минприроды.
«У нас «Корпорация рост нефти и газа» была на особом контроле, то есть мы должны были максимально оказывать давление в рамках исполнения производств по всем объектам, принадлежащим этому предприятию. Это постоянно отслеживалось руководством управления ФССП [Федеральная служба судебных приставов], а также прокуратурой города и округа», — рассказала уволенная сотрудница Роза Коршунова.
Кроме того, по информации издания, помимо неофициальных указаний о давлении на компанию, несколько раз в месяц проходили прокурорские проверки по производствам, связанным с предприятиями Олега Ситникова. «Предлог был всегда один — контроль за исполнением законодательства. Хотя по материалам, связанным с другими предпринимателями, такой контроль осуществлялся не чаще, чем раз в год, а иногда и реже», — сообщает портал.
По неисполнению решений судов в отношении Олега Ситникова «стало возникать много вопросов», поэтому руководители судебных приставов, «чтобы не подставляться, решили назначить крайних», считают уволенные Дмитрий Храмов и Роза Коршунова. Формальным поводом для увольнения Храмова и Коршуновой стало обвинение в том, что они проживают в гостинице, принадлежащей «Корпорации Рост нефти и газа». Такое обвинение поступило обоим сотрудникам от приставов, которые вели материалы по компаниям Олега Ситникова. Однако Коршунова купила собственную квартиру в 2016-м, а в распоряжении Дмитрия Храмова ведомственная жилплощадь была еще с 2006 года, пишет издание.