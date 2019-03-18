СМИ: Голландская полиция задержала стрелка в Утрехте

37-летний мужчина турецкого происхождения Гокман Танис, которого подозревают в стрельбе в общественном транспорте 18 марта в голландском городе Утрехт, был задержан полицией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на голландский телеканал NOS. Известно о трех погибших, еще пять человек (ранее речь шла о девяти) получили ранения разной степени тяжести.
По данным агентства, Танис 18 марта выстрелил в общественном транспорте в своего родственника, с которым у него, как сообщается, был семейный конфликт. После этого он открыл огонь по другим людям, которые попытались помочь пострадавшему. По версии источников De Telegraaf, Гокман Танис ранее был судим за неуважение к представителям правоохранительных органов, попытку угона грузовика и покушение на убийство. В начале марта 2019-го он должен был предстать в суде по обвинению в изнасиловании, передает голландское издание.
Ранее издание NDTV со ссылкой на заявления очевидцев сообщило, что у подозреваемого были сообщники, которые передвигались на автомобиле. Полиция не подтвердила эти данные, сообщив, что ей известно лишь об одном подозреваемом, который открыл стрельбу в разных местах, но и не исключила, что у нападавшего действительно могли быть сообщники. В стране был объявлен максимальный уровень террористической угрозы, а мечети, школы, аэропорты и ряд других учреждений были взяты под усиленную охрану.
15 марта произошел теракт в новозеландском Крайстчерче. Несколько нападавших устроили бойню в двух мечетях. Один из террористов вел в это время прямую видеотрансляцию, на которой можно было увидеть, как он расстреливает прихожан. Трансляция продолжалась около 17 минут. В результате трагедии погибли 49 человек, более 40 находятся в больницах с тяжелыми ранениями.
Полиция Новой Зеландии сообщила о задержании четверых подозреваемых в нападении — троих мужчин и одной женщины. Один из главных подозреваемых — Брентон Таррант (так он называет себя на записанных им видео в Сети), 28-летний австралиец, придерживающийся ультраправых взглядов. В интернете был опубликован многостраничный манифест Тарранта, в котором объясняются причины теракта. Так, в частности, он указывает в тексте, что стремится развязать конфликт между «странами Запада и исламистами».