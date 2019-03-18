СМИ: Голландская полиция задержала стрелка в Утрехте

Ранее издание NDTV со ссылкой на заявления очевидцев сообщило, что у подозреваемого были сообщники, которые передвигались на автомобиле. Полиция не подтвердила эти данные, сообщив, что ей известно лишь об одном подозреваемом, который открыл стрельбу в разных местах, но и не исключила, что у нападавшего действительно могли быть сообщники. В стране был объявлен максимальный уровень террористической угрозы, а мечети, школы, аэропорты и ряд других учреждений были взяты под усиленную охрану.