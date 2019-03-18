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СМИ: Вучич попросил помиловать не замеченных в насилии протестующих
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СМИ: Вучич попросил помиловать не замеченных в насилии протестующих

Лидеры оппозиции потребовали у президента Сербии отпустить задержанных, пригрозив новыми акциями протеста

Президент Сербии Александр Вучич обратился к правоохранительным органам с просьбой о помиловании всех задержанных во время митингов в Белграде 16 и 17 марта, кроме нападавших на сотрудников полиции, а также тех, кто угрожал журналистам и был вооружен бензопилой. Об этом сообщает издание Informer со ссылкой на собственный источник.


В ходе акций протеста 16-17 марта в Белграде полицией было задержано около 18 человек. Один из них был оштрафован, шесть человек были арестованы на 30 суток. В свою очередь, как сообщает РИА Новости, с требованием освободить задержанным к главе Сербии обратились лидеры оппозиционного «Союза за Сербию» (СЗС), пригрозив в противном случае новыми протестами и пикетами.


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«Маньяк, выпусти детей из тюрьмы. Ты арестовал старшеклассников и студентов. Ты лично отдал приказ об арестах и судах. Ты принимаешь все решения в Сербии», — написал в Twitter один из лидеров оппозиции Бошко Обрадович.



17 марта в столице Сербии Белграде более тысячи протестующих прорвались к президентскому дворцу, где проходила пресс-конференция лидера страны Александра Вучича, и попытались прорваться в здание, сообщает белградская газета Kurir. Участники акции заявили, что будут добиваться отставки главы государства, премьер-министра Аны Брнабич и директора государственной телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (РТС) Драгана Бужевича, а также проведения честных и свободных выборов.


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Вечером 16 марта около 200 участников акций протеста против политики президента Сербии Александра Вучича ворвались в здание телеканала РТС в Белграде. Они требовали пустить их в прямой эфир. Полиция вывела протестующих из здания с минимальным применением силы, сообщил глава МВД страны Небойша Стефанович.


Протестные акции в Сербии против президента Александра Вучича проходят с начала декабря прошлого года. Поводом для первого выхода демонстрантов на улицы Белграда и других сербских городов стало нападение на одного из оппозиционных политиков в конце ноября.


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