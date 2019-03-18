СМИ: Вучич попросил помиловать не замеченных в насилии протестующих

Президент Сербии Александр Вучич обратился к правоохранительным органам с просьбой о помиловании всех задержанных во время митингов в Белграде 16 и 17 марта, кроме нападавших на сотрудников полиции, а также тех, кто угрожал журналистам и был вооружен бензопилой. Об этом сообщает издание Informer со ссылкой на собственный источник.





В ходе акций протеста 16-17 марта в Белграде полицией было задержано около 18 человек. Один из них был оштрафован, шесть человек были арестованы на 30 суток. В свою очередь, как сообщает РИА Новости, с требованием освободить задержанным к главе Сербии обратились лидеры оппозиционного «Союза за Сербию» (СЗС), пригрозив в противном случае новыми протестами и пикетами.