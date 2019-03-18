В МИД РФ призвали ЕС и НАТО прислушаться к жителям Крыма

Министерство иностранных дел РФ 18 марта прокомментировало введение Западом санкций в отношении граждан, причастных к инциденту в Керченском проливе, и призвало ЕС и НАТО перестать заниматься «политиканством» и зарабатывать политические очки. По мнению ведомства, западным странам необходимо прислушаться к «голосу крымчан». Ранее Европейский союз, Канада и США ввели санкции против РФ в связи с «агрессивными действиями России в Керченском проливе» при задержании украинских моряков, а также «аннексией» Крыма.



