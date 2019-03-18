В МИД РФ призвали ЕС и НАТО прислушаться к жителям Крыма

Министерство иностранных дел РФ 18 марта прокомментировало введение Западом санкций в отношении граждан, причастных к инциденту в Керченском проливе, и призвало ЕС и НАТО перестать заниматься «политиканством» и зарабатывать политические очки. По мнению ведомства, западным странам необходимо прислушаться к «голосу крымчан». Ранее Европейский союз, Канада и США ввели санкции против РФ в связи с «агрессивными действиями России в Керченском проливе» при задержании украинских моряков, а также «аннексией» Крыма.
«Вновь предпринята попытка набрать политические очки на спровоцированном украинской стороной в ноябре 2018 года инциденте в районе Керченского пролива. На днях Евросоюзом принято возмутительное решение о внесении в нелегитимные санкционные списки ряда российских граждан, в т.ч. наших пограничников, участвовавших в пресечении провокационной вылазки украинских силовиков», — сообщается на сайте ведомства.
«Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан. Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе РФ, как это уже сделали многочисленные неангажированные представители общественных и политических кругов западных стран», — подчеркнула пресс-служба министерства.
США 15 марта ужесточили санкции против России в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, «аннексией» Крыма, а также поддержкой «незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины». В список ограничений внесли восемь организаций и шесть физлиц, среди них — замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев.
Также в этот день антироссийские санкции ввел Европейский союз. ЕС считает восемь россиян виновными в задержании украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.