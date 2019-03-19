Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу», то есть как-либо сотрудничать, с российскими властями, и выступает за дальнейшее усиление экономических санкций против Москвы. Украинский лидер подчеркнул, что Киев под его руководством вновь призвал мировое сообщество надавить на Россию «для освобождения Крыма». Таким образом Порошенко ответил на заявление президента РФ Владимира Путина о невозможности «сварить кашу» с текущими властями Украины.





«Относительно того, что кто-то с кем-то там «каши не сварит», я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты», — заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV. Украинский лидер отметил, что его администрация «мобилизовала мировую поддержку Украины относительно незаконной аннексии Крыма, относительно применения санкций против Российской Федерации для мотивации России политико-дипломатическим путем».





Порошенко пояснил, что его «план по возвращению Крыма» включает в себя расширение связанных с Крымом санкций против России, введение «азовского пакета» экономических ограничений с требованием «немедленной деоккупации Керченского пролива и Азовского моря», а также судебное давление на РФ через ООН. По мнению украинского президента, подобные меры продолжат увеличивать «плату за Крым» для России, и в конечном итоге, считает Порошенко, Москва откажется от полуострова.





18 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что между украинским и российским народами не существует вражды и непонимания. «Непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений», — считает глава государства. По словам российского лидера, Москва начнет перестраивать отношения с Киевом, когда «там здравый смысл восторжествует».