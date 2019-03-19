Венесуэльская оппозиция заняла посольства страны в США

«Сегодня мы получили контроль над тремя диппредставительствами в США, согласно инструкциям президента [Хуана] Гуайдо. Два из них — это военные представительства в Вашингтоне, еще одно — генконсульство Венесуэлы в Нью-Йорке», — сообщил в своем Twitter представитель главы оппозиции Карлос Веккьо.





Официальные власти Венесуэлы заявили, что оппозиция «принудительно оккупировала» посольства страны в США при поддержке Вашингтона. «Диппредставительства в США принудительно оккупированы людьми, которые пользуются поддержкой правительства США и действуют в качестве его агентов, выступая в защиту своих политических интересов, в откровенное нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях», — подчеркнули в МИД Венесуэлы.





Венесуэльская сторона потребовала от оппозиционеров немедленно освободить диппредставительства, а от США — соблюдать статьи 22 и 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях. «Если власти Соединенных Штатов продолжат нарушать порядок международных отношений, власти Венесуэлы оставят за собой право принять зеркальные меры в отношении США», — говорится в заявлении ведомства.