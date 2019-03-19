Венесуэльская оппозиция заняла посольства страны в США

Оппозиционное правительство Венесуэлы заняло три посольства страны на территории США. В венесуэльском МИДе заявили, что акция является «оккупацией» диппредставительств страны при помощи Вашингтона и нарушает международные конвенции, регулирующие работу дипломатов. Официальные власти Венесуэлы потребовали от оппозиции немедленно прекратить «незаконную оккупацию» и пригрозили ответными действиями на территории страны в отношении американских посольств.
«Сегодня мы получили контроль над тремя диппредставительствами в США, согласно инструкциям президента [Хуана] Гуайдо. Два из них — это военные представительства в Вашингтоне, еще одно — генконсульство Венесуэлы в Нью-Йорке», — сообщил в своем Twitter представитель главы оппозиции Карлос Веккьо.
Официальные власти Венесуэлы заявили, что оппозиция «принудительно оккупировала» посольства страны в США при поддержке Вашингтона. «Диппредставительства в США принудительно оккупированы людьми, которые пользуются поддержкой правительства США и действуют в качестве его агентов, выступая в защиту своих политических интересов, в откровенное нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях», — подчеркнули в МИД Венесуэлы.
Венесуэльская сторона потребовала от оппозиционеров немедленно освободить диппредставительства, а от США — соблюдать статьи 22 и 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях. «Если власти Соединенных Штатов продолжат нарушать порядок международных отношений, власти Венесуэлы оставят за собой право принять зеркальные меры в отношении США», — говорится в заявлении ведомства.
14 марта все американские дипломаты покинули Венесуэлу, как сообщил глава Госдепа США Майк Помпео. По его словам, присутствие в стране представителей Соединенных Штатов было «сдерживающим фактором для политики Вашингтона». Дипломатические отношения между США и Венесуэлой были разорваны официальным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в конце января, после признания американской стороной оппозиционера Хуана Гуайдо как временного главы государства.
С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.