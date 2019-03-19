В США затопило штаб стратегического командования ядерными силами и ПРО

Военная база «Оффат» в штабе Небраска, США, оказалась затоплена из-за крупного наводнения и экстремальных погодных условий. На базе размещен штаб стратегического командования ВС США (STRATCOM) , а также «самолеты конца света» — летательные аппараты, на которых правительство США должно перемещаться в случае ядерной войны или другой массивной катастрофы. К 19 марта на базе было затоплено более 30 зданий. Последствия стихийного бедствия ощущает на себе весь штат Небраска — губернатор штата Пит Рикетт заявил, что наводнение является историческим и одним из крупнейших в истории региона.