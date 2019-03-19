В США затопило штаб стратегического командования ядерными силами и ПРО

Военная база «Оффат» в штабе Небраска, США, оказалась затоплена из-за крупного наводнения и экстремальных погодных условий. На базе размещен штаб стратегического командования ВС США (STRATCOM) , а также «самолеты конца света» — летательные аппараты, на которых правительство США должно перемещаться в случае ядерной войны или другой массивной катастрофы. К 19 марта на базе было затоплено более 30 зданий. Последствия стихийного бедствия ощущает на себе весь штат Небраска — губернатор штата Пит Рикетт заявил, что наводнение является историческим и одним из крупнейших в истории региона.
Наводнение в Небраске началось 15 марта из-за крупного снегопада и резкого снижения давления воздуха. «На данный момент [утро 19 марта], треть авиабазы затоплена, включая штаб командования. К счастью, люди и самолеты в безопасности... Обычная работа базы возобновится завтра, персонал из затопленных зданий должен обратиться к руководству для получения инструкций», — говорится в Twitter базы. По прогнозам инженеров, вода начнет отступать с 21 марта.
На базе «Оффат» находятся ядерный бункер и штаб стратегического командования ВС США, из которого власти страны могут осуществлять контроль над американской армией в случае ядерной войны или другого крупного катаклизма. Также на базе размещены самолеты Boeing E-48 Nightwatch, которые предназначены для перевозки правительства при начале ядерной войны. Наводнение коснулось главного штаба базы и еще около 30 зданий, а также порядка километра взлетно-посадочной полосы.
Стихийное бедствие затронуло почти весь штат Небраска — жители субъекта называют происходящее тысячелетним потопом и крупнейшим наводнением в истории Небраски. Режим чрезвычайной ситуации введен в 74 городах и 65 округах штата. Глава региона Пит Рикетт отметил, что предыдущее крупное наводнение 2011 года продолжалось более сотни дней, в этот раз отмеченные уровни воды на метр-полтора выше, чем тогда. «Управление по ЧС с командами работают круглосуточно, чтобы обеспечить помощь пострадавшим», — подчеркнул Рикетт.