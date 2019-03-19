Умер режиссер Марлен Хуциев

Режиссер Марлен Хуциев скончался в Москве в возрасте 93 лет. В Союзе кинематографистов России сообщили, что о дате и месте прощания с режиссером станет известно позже. Хуциев снял множество картин, среди которых известные «Застава Ильича», «Два Федора» и совместный проект с Феликсом Миронером «Весна на Заречной улице».
«Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 по московскому времени в Боткинской больнице», — приводит «Интерфакс» слова собеседника в Союзе кинематографистов.
Состояние здоровья режиссера ухудшилось начались накануне Нового года. Его вместе с женой Ириной госпитализировали, 4 января супруга Хуциева скончалась. Сам Хуциев также находился под наблюдением врачей, 16 марта его доставили в реанимацию с внутренним кровотечением.
Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тбилиси. В 1952 году будущий режиссер окончил ВГИК, свою первую работу — дипломную короткометражку «Градостроители» — он снял в 1950 году. Хуциев работал на Одесской киностудии, на киностудии имени Горького, позднее перейдя на «Мосфильм».
Самой известной картиной Хуциева считается «Застава Ильича», вышедшая в советский прокат с изменениями и под названием «Мне двадцать лет» из-за критики со стороны советского лидера Никиты Хрущева. Оригинальная версия стала доступна публике только в период перестройки.
В последние годы жизни режиссер работал над картиной «Невечерняя», посвященной писателям Антону Чехову и Льву Толстому. Этот проект Хуциев закончить не успел.
Режиссер является лауреатом Государственной премии РФ и обладателем множества наград, как российских, так и зарубежных. За картину «Мне двадцать лет» он получил специальный приз Венецианского кинофестиваля, лента также была номинирована на «Золотого льва».