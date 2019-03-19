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Умер режиссер Марлен Хуциев
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Умер режиссер Марлен Хуциев

Он снял кинокартины «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича» и другие

Он снял кинокартины «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича» и другие
Фото: © GLOBAL LOOK press / Anton Kavashkin

Режиссер Марлен Хуциев скончался в Москве в возрасте 93 лет. В Союзе кинематографистов России сообщили, что о дате и месте прощания с режиссером станет известно позже. Хуциев снял множество картин, среди которых известные «Застава Ильича», «Два Федора» и совместный проект с Феликсом Миронером «Весна на Заречной улице».


«Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 по московскому времени в Боткинской больнице», — приводит «Интерфакс» слова собеседника в Союзе кинематографистов.


Состояние здоровья режиссера ухудшилось начались накануне Нового года. Его вместе с женой Ириной госпитализировали, 4 января супруга Хуциева скончалась. Сам Хуциев также находился под наблюдением врачей, 16 марта его доставили в реанимацию с внутренним кровотечением.


Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тбилиси. В 1952 году будущий режиссер окончил ВГИК, свою первую работу — дипломную короткометражку «Градостроители» — он снял в 1950 году. Хуциев работал на Одесской киностудии, на киностудии имени Горького, позднее перейдя на «Мосфильм».


Самой известной картиной Хуциева считается «Застава Ильича», вышедшая в советский прокат с изменениями и под названием «Мне двадцать лет» из-за критики со стороны советского лидера Никиты Хрущева. Оригинальная версия стала доступна публике только в период перестройки.


В последние годы жизни режиссер работал над картиной «Невечерняя», посвященной писателям Антону Чехову и Льву Толстому. Этот проект Хуциев закончить не успел.


Режиссер является лауреатом Государственной премии РФ и обладателем множества наград, как российских, так и зарубежных. За картину «Мне двадцать лет» он получил специальный приз Венецианского кинофестиваля, лента также была номинирована на «Золотого льва».


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