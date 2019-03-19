Умер режиссер Марлен Хуциев

Режиссер Марлен Хуциев скончался в Москве в возрасте 93 лет. В Союзе кинематографистов России сообщили, что о дате и месте прощания с режиссером станет известно позже. Хуциев снял множество картин, среди которых известные «Застава Ильича», «Два Федора» и совместный проект с Феликсом Миронером «Весна на Заречной улице».





«Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 по московскому времени в Боткинской больнице», — приводит «Интерфакс» слова собеседника в Союзе кинематографистов.





Состояние здоровья режиссера ухудшилось начались накануне Нового года. Его вместе с женой Ириной госпитализировали, 4 января супруга Хуциева скончалась. Сам Хуциев также находился под наблюдением врачей, 16 марта его доставили в реанимацию с внутренним кровотечением.





Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тбилиси. В 1952 году будущий режиссер окончил ВГИК, свою первую работу — дипломную короткометражку «Градостроители» — он снял в 1950 году. Хуциев работал на Одесской киностудии, на киностудии имени Горького, позднее перейдя на «Мосфильм».