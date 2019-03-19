В российских колониях могут усложнить правозащитникам видеосъемку заключенных

МВД РФ предложило обязать общественные наблюдательные комиссии (ОНК) предоставлять руководителям колоний снятые ими видео на просмотр и оценку. Также в ведомстве считают, что ОНК необходимо сдавать силовым структурам копии фото- и видеоматериалов для хранения, а для самих съемок нужно получать письменное разрешение как от заключенных, так и от главы места заключения. Таким образом, предложенные МВД поправки к закону о посещении колоний членами ОНК могут усложнить деятельность правозащитников. В пояснительной записке говорится, что изменения призваны защитить права лиц, находящихся в заключении.





«Полученные материалы подлежат изучению начальником (руководителем) места принудительного содержания или уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД России, в ведении которого оно находится, совместно с членами комиссии», — говорится в поправках к закону «О порядке посещения мест принудительного содержания членами ОНК».





Также в инициативе предлагается регламентировать видеосъемку на территории мест лишения свободы. Для этого копии фото- и видеоматериалов, отснятых членами ОНК, должны храниться в колонии. Процесс съемки должен контролироваться представителем администрации. Если в объектив попадают пункты охраны или сотрудники колонии, то от представителя комиссии могут потребовать удалить содержимое.





Наконец, начальник места принудительного заключения по этим поправкам приобретает право запретить съемку, «если соблюсти указанные выше условия невозможно». По мнению составителей поправок, эти изменения должны защитить права лиц, находящихся в местах принудительного содержания.