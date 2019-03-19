В российских колониях могут усложнить правозащитникам видеосъемку заключенных

МВД РФ предложило обязать общественные наблюдательные комиссии (ОНК) предоставлять руководителям колоний снятые ими видео на просмотр и оценку. Также в ведомстве считают, что ОНК необходимо сдавать силовым структурам копии фото- и видеоматериалов для хранения, а для самих съемок нужно получать письменное разрешение как от заключенных, так и от главы места заключения. Таким образом, предложенные МВД поправки к закону о посещении колоний членами ОНК могут усложнить деятельность правозащитников. В пояснительной записке говорится, что изменения призваны защитить права лиц, находящихся в заключении.
«Полученные материалы подлежат изучению начальником (руководителем) места принудительного содержания или уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД России, в ведении которого оно находится, совместно с членами комиссии», — говорится в поправках к закону «О порядке посещения мест принудительного содержания членами ОНК».
Также в инициативе предлагается регламентировать видеосъемку на территории мест лишения свободы. Для этого копии фото- и видеоматериалов, отснятых членами ОНК, должны храниться в колонии. Процесс съемки должен контролироваться представителем администрации. Если в объектив попадают пункты охраны или сотрудники колонии, то от представителя комиссии могут потребовать удалить содержимое.
Наконец, начальник места принудительного заключения по этим поправкам приобретает право запретить съемку, «если соблюсти указанные выше условия невозможно». По мнению составителей поправок, эти изменения должны защитить права лиц, находящихся в местах принудительного содержания.
Ранее «Новая газета» опубликовала видео с избиением заключенного ИК-1 Евгения Макарова, снятое 29 июня 2017 года. Данный материал стал причиной возбуждения со стороны управления СК по Ярославской области уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ). По этому делу 11 человек отправили в СИЗО, еще одного — под домашний арест.
23 августа 2018-го издание опубликовало еще одну видеозапись из ярославской ИК-1, где запечатлено, как работники колонии заставляют бегать четверых заключенных и как их избивают в том числе резиновыми дубинками. После публикации второго видео арестовали еще двоих сотрудников колонии.
11 марта этого года «Новая газета» опубликовала два новых видео, на которых запечатлено, как сотрудники колонии №1 в Ярославской области издеваются над заключенными. Сотрудники отдела собственной безопасности и оперативного отдела управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по региону обнаружили одну из записей 16 февраля, сообщили в ведомстве. По факту выявленных нарушений ведется служебная проверка.