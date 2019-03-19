Зюганов обвинил Кремль и «Единую Россию» в замалчивании продажи «РУСАЛ»

Кремль, правительство и «Единая России» намеренно замалчивают продажу компании «РУСАЛ» Олега Дерипаски американцам, что является аферой. Об этом в Госдуме заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он также отметил, что Россия должна развивать все отрасли промышленности (авиационную, ракетно-космическую), непосредственно связанные с производством алюминия, тем самым обеспечивая спрос на сырье внутри страны.
«Меня больше всего поразило за последнее время молчаливое согласие власти – от Кремля и правительства и до «Единой России» в Думе – относительно аферы, связанной с передачей англосаксам всей алюминиевой промышленности, – заявил Зюганов. – Мы ее [промышленность] строили годами... 15 авиационных заводов производили полторы тысячи летательных аппаратов. Каждый третий пассажир в мире летал на «Илах» и «Тушках». Сегодня у нас одни иностранные самолеты».
Зюганов также напомнил, что самолеты Ил-96 (на которых летает президент России) за «30 лет не убили ни одного пассажира».
«А сейчас нам будут определять в Вашингтоне и Нью-Йорке, кому продавать, сколько и по какой цене, – продолжил Зюганов. – Вместо того, чтобы поддержать мою инициативу о создании комиссии о расследовании такого невиданного преступления, против меня [подают] иск и ведут уже больше месяца судебное расследование… Мы выдержим и преодолеем».
В начале января на пленарном заседании Госдумы Зюганов заявил, что считает бизнес Олега Дерипаски, основателя компании «РУСАЛ», аферой. В середине января адвокаты Дерипаски подали в Тверской суд Москвы против лидера КПРФ иск о защите деловой репутации на один миллион рублей.
18 января Зюганов призвал создать специальную комиссию, которая занялась бы расследованием деятельности Дерипаски. Лидер КПРФ также еще раз подчеркнул, что не собирается отказываться от своих слов и по-прежнему считает бизнес Дерипаски преступным, добавив, что миллиардер «украл заводы» у народа.
На заседании суда по рассмотрению иска Дерипаски к Зюганову, которое состоялось 12 марта, адвокатами лидера КПРФ были представлены депутатские запросы в Генпрокуратуру и другие правоохранительные ведомства о расследовании деятельности Дерипаски и в частности назначении им в совет директоров его реорганизованной компании En+ Group («РУСАЛ» является ее частью) шести граждан США и Великобритании. В результате, суд принял решение перенести заседание на 11 апреля.