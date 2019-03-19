Зюганов обвинил Кремль и «Единую Россию» в замалчивании продажи «РУСАЛ»

Кремль, правительство и «Единая России» намеренно замалчивают продажу компании «РУСАЛ» Олега Дерипаски американцам, что является аферой. Об этом в Госдуме заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он также отметил, что Россия должна развивать все отрасли промышленности (авиационную, ракетно-космическую), непосредственно связанные с производством алюминия, тем самым обеспечивая спрос на сырье внутри страны.





«Меня больше всего поразило за последнее время молчаливое согласие власти – от Кремля и правительства и до «Единой России» в Думе – относительно аферы, связанной с передачей англосаксам всей алюминиевой промышленности, – заявил Зюганов. – Мы ее [промышленность] строили годами... 15 авиационных заводов производили полторы тысячи летательных аппаратов. Каждый третий пассажир в мире летал на «Илах» и «Тушках». Сегодня у нас одни иностранные самолеты».