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Володин отметил важность прозрачного расчета прожиточного минимума пенсионера
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Володин отметил важность прозрачного расчета прожиточного минимума пенсионера

Спикер Госдумы прокомментировал принятие во втором чтении поправок в закон «О государственной социальной помощи»

Спикер Госдумы прокомментировал принятие во втором чтении поправок в закон «О государственной социальной помощи»
Фото: © GLOBAL LOOK Press / Nikolay Gyngazov

Госдума 19 марта приняла во втором чтении поправки в закон «О государственной социальной помощи», которые предусматривают индексацию пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Депутаты от «Единой России» добавили к первоначальному законопроекту поправку, согласно которой во всех регионах РФ при определении суммы ПМП должна использоваться единая методика. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 января пенсии будут проиндексированы на 7%. Он добавил, что перерасчет будет произведен автоматически для всех пенсионеров.


«Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной», — сообщил Володин.


Спикер Госдумы подчеркнул, что законопроект был подготовлен в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина и поддержан главой кабмина Дмитрием Медведевым. «Цель [поправки] — поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата».


Володин напомнил, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.


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Закон должен начать работу в ближайшее время, отметил спикер Госдумы. «Уже на этой неделе мы примем его в третьем чтении, чтобы закон как можно скорее заработал. Перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года. Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%. При этом им не придется ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчет будет произведен автоматически», — напомнил Володин. Ранее председатель Госдумы сообщал, что изменение затронет более четырех миллионов граждан РФ.


Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля поставил задачу проиндексировать сверх прожиточного минимума все пенсии и единые денежные выплаты. Соответствующий законопроект позднее был внесен правительством России и рассмотрен Советом Государственной думы. 


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