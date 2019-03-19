Володин отметил важность прозрачного расчета прожиточного минимума пенсионера

«Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной», — сообщил Володин.





Спикер Госдумы подчеркнул, что законопроект был подготовлен в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина и поддержан главой кабмина Дмитрием Медведевым. «Цель [поправки] — поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата».





Володин напомнил, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.