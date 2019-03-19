МИД РФ: Россия не будет уничтожать ракеты 9М729

Россия не будет уничтожать ракеты 9М729, которые США считают нарушающими Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом американская сторона не пошла ни на какие уступки для сохранения этого соглашения и отвергла все инициативы по устранению взаимных претензий, заявили в Министерстве иностранных дел России (МИД РФ). Таким образом, российская сторона предполагает распад ДРСМД 2 августа и будет готовиться к развертыванию Соединенными Штатами новых ракетных систем средней дальности.





«На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем. При этом отклонена была сама идея взаимности при осуществлении таких мер», — приводит слова представителей МИД ТАСС.





В ведомстве подчеркнули, что если ситуация с ДРСМД не изменится, то соглашение распадется 2 августа. «Очевидно, что развал договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности. Может начаться многосторонняя гонка вооружений сразу в нескольких регионах», — считают в МИД.