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МИД РФ: Россия не будет уничтожать ракеты 9М729
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МИД РФ: Россия не будет уничтожать ракеты 9М729

РФ будет готовиться к потенциальному развертыванию США новых ракет средней дальности, отметили в ведомстве

РФ будет готовиться к потенциальному развертыванию США новых ракет средней дальности, отметили в ведомстве
Ракетный контейнер 9М729 Фото: © GLOBAL LOOK Press / Bai Xueqi / Xinhua

Россия не будет уничтожать ракеты 9М729, которые США считают нарушающими Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом американская сторона не пошла ни на какие уступки для сохранения этого соглашения и отвергла все инициативы по устранению взаимных претензий, заявили в Министерстве иностранных дел России (МИД РФ). Таким образом, российская сторона предполагает распад ДРСМД 2 августа и будет готовиться к развертыванию Соединенными Штатами новых ракетных систем средней дальности.


«На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем. При этом отклонена была сама идея взаимности при осуществлении таких мер», — приводит слова представителей МИД ТАСС.


В ведомстве подчеркнули, что если ситуация с ДРСМД не изменится, то соглашение распадется 2 августа. «Очевидно, что развал договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности. Может начаться многосторонняя гонка вооружений сразу в нескольких регионах», — считают в МИД.


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Американская сторона ведет активную разработку запрещенного договором вооружения, отметили в министерстве. Россия будет готовиться к развертыванию этого оружия, но исключительно в рамках поддержания военно-стратегического баланса, подчеркнули в МИД.


«[Мы] заинтересованы в том, чтобы избежать новых ракетных кризисов в Европе и других регионах. Поэтому объявили односторонний мораторий на развертывание перспективных ракет средней и меньшей дальности в соответствующих регионах, включая Европу, до тех пор пока там не появятся аналогичные американские системы. Рассчитываем, что в Вашингтоне и других столицах НАТО возобладает ответственный подход к обеспечению европейской безопасности», — заключили в ведомстве.


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Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что США могут провести испытания новой крылатой ракеты с радиусом действия до 1000 километров уже в августе 2019 года, сразу после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещает ракеты с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Также в разработке находится второй военный проект, испытания в рамках которого могут провести в ноябре. По словам представителя Пентагона, обе ракеты не будут иметь ядерного потенциала. 


Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что Вашингтон запускает процедуру выхода из ДРСМД. На следующий день Госдепартамент направил в МИД России ноту уведомления. В Госдепе подчеркнули, что США могут отозвать свое решение о выходе из договора в течение шести следующих месяцев и могут это сделать, если РФ «вернется к полному и проверяемому соблюдению ДРСМД». В тот же день Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре. Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову прекратить попытки инициировать переговоры с Соединенными Штатами для сохранения ДРСМД, пока Вашингтон сам не начнет диалог.


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