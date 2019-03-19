Глава ЛУКОЙЛа предложил с помощью алкоголя поднять доходы АЗС

Продажа слабоалкогольных напитков на АЗС может частично компенсировать финансовые потери, которые несут продавцы бензина от невозможности повышения цен на топливо. Такую точку зрения высказал глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, отметивший, что продажа алкоголя на АЗС поможет также систематизировать этот рынок и ударит по производителям поддельного алкоголя. Алекперов подчеркнул, что нефтяники продолжают диалог с правительством по поводу корректировок цен на бензин.
«Это [продажа алкоголя на АЗС] в том числе повысит маржинальность розничного рынка, чтобы покрыть и устранить пики скачков цены, которые происходят, — сказал Алекперов. — Диалог [с правительством] идет, он конструктивный. Нас слышат, поэтому я не думаю, что цена будет резко расти. Учет поквартальной инфляции будет заложен в стоимость литра бензина, но не более того. То есть стабильность цен на 2019 год будет обеспечена».
В январе 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий продажу слабоалкогольных напитков на АЗС. В администрации президента он подвергся жесткой критике, сообщал РБК, однако его поддержал Минпромторг. В феврале 2019-го в администрации президента еще раз выступили против продажи алкоголя на АЗС, писали «Известия».
На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, о котором сообщалось в начале октября 2018 года, было принято решение поддержать разрешение на продажу слабоалкогольных напитков на заправках, писали «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве, знакомый с содержанием встречи.
Запрет на продажу алкогольных напитков на АЗС был введен в 2011 году. Решение было продиктовано необходимостью снизить число ДТП, которые происходят по вине нетрезвых водителей. Если опираться на статистику МЧС по числу аварий со смертельным исходом в России, выходит, что запрет на продажу спиртного на АЗС не работает: только в 2017 году в России на 26% увеличилось число крупных ДТП по сравнению с предыдущим годом. «Каждый пятый погибший в прошлом году [2017 году] лишился жизни по вине пьяных водителей», – писало РИА Новости.
В первой половине 2018 года в России резко подскочили цены на бензин. Так, с апреля и по июнь они повысились на три рубля (в среднем — до 43 рублей за литр). Правительство приняло решение ввести временный мораторий на повышение цен на топливо.