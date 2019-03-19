Глава ЛУКОЙЛа предложил с помощью алкоголя поднять доходы АЗС

В январе 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий продажу слабоалкогольных напитков на АЗС. В администрации президента он подвергся жесткой критике, сообщал РБК, однако его поддержал Минпромторг. В феврале 2019-го в администрации президента еще раз выступили против продажи алкоголя на АЗС, писали «Известия».





На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, о котором сообщалось в начале октября 2018 года, было принято решение поддержать разрешение на продажу слабоалкогольных напитков на заправках, писали «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве, знакомый с содержанием встречи.





Запрет на продажу алкогольных напитков на АЗС был введен в 2011 году. Решение было продиктовано необходимостью снизить число ДТП, которые происходят по вине нетрезвых водителей. Если опираться на статистику МЧС по числу аварий со смертельным исходом в России, выходит, что запрет на продажу спиртного на АЗС не работает: только в 2017 году в России на 26% увеличилось число крупных ДТП по сравнению с предыдущим годом. «Каждый пятый погибший в прошлом году [2017 году] лишился жизни по вине пьяных водителей», – писало РИА Новости.





В первой половине 2018 года в России резко подскочили цены на бензин. Так, с апреля и по июнь они повысились на три рубля (в среднем — до 43 рублей за литр). Правительство приняло решение ввести временный мораторий на повышение цен на топливо.