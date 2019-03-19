Песков перечислил качества лучшего для Кремля президента Украины

Для России лучший кандидат в президенты Украины тот, который будет при победе вести политику мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При текущем украинском лидере Петре Порошенко ситуация лучше не станет, и позицию российской стороны по контактам с Киевом уже в точности описал 18 марта глава России Владимир Путин, считает представитель Кремля. Песков подтвердил, что в администрации президента будут внимательно наблюдать за грядущими выборами украинского лидера в конце марта.





«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией», — сказал Песков, комментируя слова Порошенко о том, что в Москве хотят видеть кого угодно, кроме него, на посту президента Украины.





Называть кого-то отдельного из кандидатов в главы Украины Песков не стал. «Что касается того, при ком может быть лучше, можно сказать однозначно, что при нынешнем [руководстве] лучше быть не может. А остальное уже нужно смотреть, нужно внимательно следить за тем, что будет происходить», — приводит его слова ТАСС.





Пресс-секретарь президента РФ сослался на высказывание Путина о том, что с текущими властями Украины «каши не сваришь». «[Путин] весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины... Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях», — заключил он.