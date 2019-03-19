Песков перечислил качества лучшего для Кремля президента Украины

Для России лучший кандидат в президенты Украины тот, который будет при победе вести политику мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При текущем украинском лидере Петре Порошенко ситуация лучше не станет, и позицию российской стороны по контактам с Киевом уже в точности описал 18 марта глава России Владимир Путин, считает представитель Кремля. Песков подтвердил, что в администрации президента будут внимательно наблюдать за грядущими выборами украинского лидера в конце марта.
«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией», — сказал Песков, комментируя слова Порошенко о том, что в Москве хотят видеть кого угодно, кроме него, на посту президента Украины.
Называть кого-то отдельного из кандидатов в главы Украины Песков не стал. «Что касается того, при ком может быть лучше, можно сказать однозначно, что при нынешнем [руководстве] лучше быть не может. А остальное уже нужно смотреть, нужно внимательно следить за тем, что будет происходить», — приводит его слова ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ сослался на высказывание Путина о том, что с текущими властями Украины «каши не сваришь». «[Путин] весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины... Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях», — заключил он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу», то есть как-либо сотрудничать, с российскими властями, и выступает за дальнейшее усиление экономических санкций против Москвы. Украинский лидер отметил, что его администрация «мобилизовала мировую поддержку Украины относительно незаконной аннексии Крыма, относительно применения санкций против Российской Федерации для мотивации России политико-дипломатическим путем».
18 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что между украинским и российским народами не существует вражды и непонимания. «Непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений», — считает глава государства. По словам российского лидера, Москва начнет перестраивать отношения с Киевом, когда «там здравый смысл восторжествует».
Очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта. По данным последних опросов, лидирует в президентском рейтинге Владимир Зеленский с поддержкой более 34% избирателей. Второе и третье места занимают соответственно глава государства Петр Порошенко с 14,22% избирателей и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую поддерживают 12,9% опрошенных.