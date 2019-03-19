«Коммерсантъ» объяснил увольнение журналистки, критиковавшей Беглова

Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин рассказал, что уволенной сотруднице издания, петербургской журналистке Марии Карпенко предложили либо остаться работать в «Коммерсанте», либо писать для своего Telegram-канала «Ротонда». Журналистка выбрала работу в «Ротонде» — и это ее право, отметил Желонкин. Сама Карпенко считает, что претензии к ее работе появились после критики в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которую она высказывала в своем Telegram-канале. Журналистка также полагает, что инициатива уволить ее не принадлежала редакции «Коммерсанта» — по ее мнению, руководство издания столкнулось с давлением сверху.
Гендиректор «Коммерсанта» отрицает, что увольнение Карпенко связано с ее публикациями об Александре Беглове. «Маша работала в двух медиа: у нас и в этом самом. Мы предлагали ей сделать выбор. Она выбрала поработать в «Ротонде». Это ее право. Этот вопрос возник не из-за каких-то конкретных публикаций, а из-за работы в двух медиа. Об этом ей сказал на прошлой неделе», — рассказал Желонкин радиостанции «Говорит Москва».
Гендиректор издания отметил, что правило «либо «Коммерсантъ», либо что-то другое» действует для всех сотрудников. Владимир Желонкин предположил, что это прописано в трудовом соглашении Марии Карпенко. Он также подчеркнул, что ничего не говорил журналистке про администрацию президента и давление извне. «В подобных историях ключевую роль всегда играет такая вещь, как «редакционная политика», — сообщил Желонкин «Эху Москвы».
Два журналиста «Коммерсанта» рассказали «Ведомостям», что впервые слышат, что ведение каналов в Telegram каким-то образом ограничено для сотрудников издания. Мария Карпенко сообщила ранее, что Желонкин признал, что увольняет ее за то, «о непозволительности чего она не была предупреждена». «О том, что у руководства издательского дома есть претензии к выражению мною собственного мнения в соцсетях, в момент увольнения я услышала впервые. Мой трудовой договор подобных ограничений не предусматривает», — написала она в Facebook.
«Объясняя, чем именно написанное в «Ротонде» вредит издательскому дому, Владимир Желонкин произнес слова «активизм, несовместимый с журналистским статусом. Если не относить эти слова на счет критических замечаний «Ротонды» в адрес врио губернатора Петербурга Александра Беглова, единственное, что можно назвать активизмом — наши настойчивые попытки добиться того, чтобы работа городского правительства была одинаково открытой для всех журналистов», — добавила журналистка.
Мария Карпенко ведет Telegram-канал «Ротонда» вместе с коллегой из «Фонтанки» Ксенией Клочковой. На момент написания заметки у канала — более 8,3 тысячи подписчиков. Журналистки пишут о политике в Санкт-Петербурге. Карпенко рассказала, что за неделю до увольнения из издания ее включили в шорт-лист премии «Золотое перо» в номинации «Политика» — за публикации в «Коммерсанте» и в номинации «Новые медиа» — за Telegram-канал «Ротонда».