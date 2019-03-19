«Коммерсантъ» объяснил увольнение журналистки, критиковавшей Беглова

Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин рассказал, что уволенной сотруднице издания, петербургской журналистке Марии Карпенко предложили либо остаться работать в «Коммерсанте», либо писать для своего Telegram-канала «Ротонда». Журналистка выбрала работу в «Ротонде» — и это ее право, отметил Желонкин. Сама Карпенко считает, что претензии к ее работе появились после критики в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которую она высказывала в своем Telegram-канале. Журналистка также полагает, что инициатива уволить ее не принадлежала редакции «Коммерсанта» — по ее мнению, руководство издания столкнулось с давлением сверху.





Гендиректор «Коммерсанта» отрицает, что увольнение Карпенко связано с ее публикациями об Александре Беглове. «Маша работала в двух медиа: у нас и в этом самом. Мы предлагали ей сделать выбор. Она выбрала поработать в «Ротонде». Это ее право. Этот вопрос возник не из-за каких-то конкретных публикаций, а из-за работы в двух медиа. Об этом ей сказал на прошлой неделе», — рассказал Желонкин радиостанции «Говорит Москва».





Гендиректор издания отметил, что правило «либо «Коммерсантъ», либо что-то другое» действует для всех сотрудников. Владимир Желонкин предположил, что это прописано в трудовом соглашении Марии Карпенко. Он также подчеркнул, что ничего не говорил журналистке про администрацию президента и давление извне. «В подобных историях ключевую роль всегда играет такая вещь, как «редакционная политика», — сообщил Желонкин «Эху Москвы».