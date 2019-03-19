В «Единой России» не согласовывали законопроект о возврате сезонных переводов времени

Депутат от «Единой России» Андрей Барышев 19 марта внес в Госдуму поправки в закон «Об исчислении времени», предполагающие возвращение к практике сезонных переводов времени. Однако внутри партии инициатива не обсуждалась, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Он подчеркнул, что ни один совет это предложение не рассматривал. По словам Исаева, внесенные депутатами вне регламента законопроекты обычно не находят поддержки в ГД.





«Данный законопроект с фракцией не обсуждался. Он не рассматривался ни координационным, ни каким‑либо из экспертных советов. Уведомление фракции, положенное по регламенту, коллега Андрей Барышев также не делал», — приводит сайт Госдумы комментарий Исаева. Первый заместитель главы фракции единороссов подчеркнул, что внесенные таким образом законопроекты обычно не принимаются.





По задумке единоросса Барышева, каждый год в последнее воскресенье марта в 02:00 стрелки часов следует переводить на час вперед, а в последнее воскресенье октября в 03:00 — на час назад. Таким образом россияне смогут лучше использовать светлое время суток, считает депутат. «Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.





﻿Согласно указанным автором данным, в случае принятия поправок, россияне смогли бы иметь в своем распоряжении ежегодно на 200 часов светлого времени суток больше. Кроме того, Барышев сослался на исследования, согласно которым переводы часов позволят сэкономить около 2,5 миллиарда киловатт-час электроэнергии.





Сезонный перевод времени был отменен в России в 2011 году. До 2014 года страна использовала постоянное летнее время, однако это вызвало недовольство среди населения, поскольку зимой солнце вставало значительно позднее, чем большинство россиян. В 2014 году был введен закон, по которому Россия переходила на постоянное зимнее время. В 2016 году был принят дополнительный закон, позволивший нескольким регионам перевести стрелки часов на час вперед.