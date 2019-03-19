Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ

Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщила адвокат международной правозащитной группы «Агора» Наташа Добрева.





В жалобе в ЕСПЧ указано, что российские власти нарушают две статьи Европейской конвенции по правам человека в отношении Савиновских — о праве на уважение частной и семейной жизни и о запрете на дискриминацию. Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на текст документа.





«Решение об изъятии детей должно приниматься на основании проверки родительских способностей после изучения положения самих детей. Но не исключительно на основании гендерной идентичности, как в этом деле», — сообщила изданию адвокат Добрева.