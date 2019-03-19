Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ

Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщила адвокат международной правозащитной группы «Агора» Наташа Добрева.
В жалобе в ЕСПЧ указано, что российские власти нарушают две статьи Европейской конвенции по правам человека в отношении Савиновских — о праве на уважение частной и семейной жизни и о запрете на дискриминацию. Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на текст документа.
«Решение об изъятии детей должно приниматься на основании проверки родительских способностей после изучения положения самих детей. Но не исключительно на основании гендерной идентичности, как в этом деле», — сообщила изданию адвокат Добрева.
Адвокат екатеринбурженки Алексей Бушмаков говорил, что она решила покинуть Россию после угроз отобрать у нее родных детей. Савиновских заявила, что вернется в страну только после «революции и падения фашистского режима». После отъезда женщина призналась, что она — транссексуал, и стала называть себя Френсис.
В конце 2017 года Юлия Савиновских решила уменьшить свою грудь седьмого размера, которая, по ее собственным словам, мешала ей жить. В это же время она оформляла документы на опеку над двумя мальчиками из детдома, которые уже проживали вместе с ней, ее мужем и их родными детьми. После операции по уменьшению молочных желез у Юлии Савиновских забрали приемных детей, поскольку, по мнению властей, она перестала быть женщиной, превратившись в трансгендера.
Савиновских несколько раз пыталась в судебном порядке вернуть себе приемных детей, однако всякий раз ей отказывали в этом. Последний раз, 15 мая 2018 года, Свердловский областной суд признал законным приговор Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга, который отказался возвращать Юлии приемных детей. Судебные власти не приняли в расчет положительную характеристику Савиновских и результаты психиатрического освидетельствования, в которых говорилось, что женщина вменяема. 14 ноября 2018-го Верховный суд отказал адвокатам Юлии Савиновских в рассмотрении кассационной жалобы на решение региональных судов.