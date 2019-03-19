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Чайка признал вопиющей ситуацию с избиениями заключенных в колониях
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Чайка признал вопиющей ситуацию с избиениями заключенных в колониях

Генпрокурор выступил на заседании коллегии ведомства, указав также на необоснованность преследования бизнесменов

Генпрокурор выступил на заседании коллегии ведомства, указав также на необоснованность преследования бизнесменов
Фото: © GLOBAL LOOK Press / Alexey Myakishev / Russian Look

В Москве состоялось заседание коллегии Генпрокуратуры России. На форуме выступили президент России Владимир Путин и генпрокурор Юрий Чайка. Российский лидер отметил успехи правоохранителей в 2018 году и призвал прокуратуру активнее реагировать на нарушения закона в области предпринимательской деятельности, внимательнее подходить к вопросу заключения подозреваемых бизнесменов под стражу. Чайка признал, что проблема с необоснованным давлением на бизнес есть. Генпрокурор также отметил вопиющий характер проблемы с избиениями заключенных в российских тюрьмах.



«Минувший год отмечен вопиющими случаями жестокого избиения сотрудниками ФСИН арестованных и осужденных. [Выявлены] многочисленные факты неправомерного наложения взысканий на лишенных свободы лиц, применения в отношении них спецсредств, причинения им физических и нравственных страданий», — сказал Чайка на заседании коллегии.


В августе 2018 года «Новая газета» опубликовала видео избиения заключенного в ярославской колонии №1. Запись вызвала широкий общественный резонанс. После этого несколько сотрудников этой колонии были арестованы.


По словам генпрокурора, недостаточная открытость всей пенитенциарной системы создает прекрасную почву для применения пыток к заключенным. Он также заклеймил «порожденную неэффективным ведомственным контролем круговую поруку» в руководящем составе колоний. В качестве одной из мер, которая способствовала бы улучшению ситуации с пытками в колониях, Чайка предложил расширить полномочия общественно-наблюдательных комиссий.


Чайка также пообещал, что Генпрокуратура в тесном сотрудничестве с Верховным судом изучит все случаи длительного содержания под стражей бизнесменов. Генпрокурор сказал, что правоохранители выяснят, насколько вообще обоснованным было уголовное преследование предпринимателей. С сожалением он отметил, что органы следствия в 2017-2018 годах всего дважды возбуждали уголовные дела по статье 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»), что подтверждает общую косность правоохранительной машины.


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«К сожалению, бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов, — посетовал Чайка. — О чем в очередной раз вынужден говорить глава государства. За год прокурорами отменено почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинения бизнесменам. Любое из этих дел могло повлечь за собой длительные аресты и, как следствие, сломанные судьбы, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места».


Генпрокурор также коснулся проблемы борьбы с коррупцией. По его словам, практика заключения сделок со следствием является порочной. Он также отметил, что следствие не должно злоупотреблять практикой рассмотрения дел в особом порядке.


«Одна из причин ухудшения качества предварительного расследования состоит в чрезмерном использовании особого порядка рассмотрения уголовных дел без исследования доказательств… Такой упрощенный подход применяется по 70% дел», — посетовал он. 


Одним из важнейших достижений прокуратуры в 2018 году Чайка назвал снижение общего уровня преступности в стране. Так, по его словам, с начала следственной реформы в 2007 году к 2018 году удалось добиться почти 50-процентного сокращения возбуждения новых уголовных дел. 


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