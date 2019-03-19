Чайка признал вопиющей ситуацию с избиениями заключенных в колониях

«Минувший год отмечен вопиющими случаями жестокого избиения сотрудниками ФСИН арестованных и осужденных. [Выявлены] многочисленные факты неправомерного наложения взысканий на лишенных свободы лиц, применения в отношении них спецсредств, причинения им физических и нравственных страданий», — сказал Чайка на заседании коллегии.





В августе 2018 года «Новая газета» опубликовала видео избиения заключенного в ярославской колонии №1. Запись вызвала широкий общественный резонанс. После этого несколько сотрудников этой колонии были арестованы.





По словам генпрокурора, недостаточная открытость всей пенитенциарной системы создает прекрасную почву для применения пыток к заключенным. Он также заклеймил «порожденную неэффективным ведомственным контролем круговую поруку» в руководящем составе колоний. В качестве одной из мер, которая способствовала бы улучшению ситуации с пытками в колониях, Чайка предложил расширить полномочия общественно-наблюдательных комиссий.





Чайка также пообещал, что Генпрокуратура в тесном сотрудничестве с Верховным судом изучит все случаи длительного содержания под стражей бизнесменов. Генпрокурор сказал, что правоохранители выяснят, насколько вообще обоснованным было уголовное преследование предпринимателей. С сожалением он отметил, что органы следствия в 2017-2018 годах всего дважды возбуждали уголовные дела по статье 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»), что подтверждает общую косность правоохранительной машины.