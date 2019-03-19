Президент Казахстана Назарбаев объявил об отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в специальном обращении к народу объявил об отставке. Обращение Назарбаева транслировали республиканские каналы. Он занимал этот пост с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. В текущем году политику исполняется 79 лет.





«Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники. Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самые важные моменты в истории нашего государства, которое мы вместе строили. Но сегодняшнее мое обращение особое. Я принял для себя непростое для себя решение — сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан», — цитирует обращение Назарбаева портал tengrinews.kz.





Назарбаев заявил, что для него было счастьем быть президентом Казахстана и что он служил народу верой и правдой. «Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах... Благодаря вам я стал президентом», — обратился он, цитата по Zakon.kz. Политик также сообщил, что возглавит Совет безопасности республики.