Президент Казахстана Назарбаев объявил об отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в специальном обращении к народу объявил об отставке. Обращение Назарбаева транслировали республиканские каналы. Он занимал этот пост с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. В текущем году политику исполняется 79 лет.
«Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники. Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самые важные моменты в истории нашего государства, которое мы вместе строили. Но сегодняшнее мое обращение особое. Я принял для себя непростое для себя решение — сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан», — цитирует обращение Назарбаева портал tengrinews.kz.
Назарбаев заявил, что для него было счастьем быть президентом Казахстана и что он служил народу верой и правдой. «Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах... Благодаря вам я стал президентом», — обратился он, цитата по Zakon.kz. Политик также сообщил, что возглавит Совет безопасности республики.
Обязанности президента Казахстана до его выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Согласно Конституции республики, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента страны полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю сената.
78-летний Нурсултан Назарбаев — первый и единственный президент Казахстана. В апреле 2015 года он набрал 97,75% голосов избирателей. Пятый срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту республики право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное число раз.
Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев занимает свой пост с 2013 года. С 2011-го по 2013 год он был заместителем генерального секретаря ООН, а также руководителем отделения ООН в Женеве. Ранее Касым-Жомарт Токаев явоялся премьер-министром Казахстана, а также министром иностранных дел республики.
Токаев родился в 1953 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений, Дипломатическую академию МИД России, а также Пекинский лингвистический институт, имеет ученую степень доктора наук. Касым-Жомарт Токаев владеет английским, китайским и французским языками.