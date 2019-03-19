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Президент Казахстана Назарбаев объявил об отставке
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Президент Казахстана Назарбаев объявил об отставке

Глава государства сообщил об этом в специальном обращении к народу

Глава государства сообщил об этом в специальном обращении к народу
Нурсултан Назарбаев Коллаж: © Daily Storm, фото: © GLOBAL LOOK Press / Xu Nizhi / Xinhua

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в специальном обращении к народу объявил об отставке. Обращение Назарбаева транслировали республиканские каналы. Он занимал этот пост с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. В текущем году политику исполняется 79 лет.


«Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники. Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самые важные моменты в истории нашего государства, которое мы вместе строили. Но сегодняшнее мое обращение особое. Я принял для себя непростое для себя решение — сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан», — цитирует обращение Назарбаева портал tengrinews.kz.


Назарбаев заявил, что для него было счастьем быть президентом Казахстана и что он служил народу верой и правдой. «Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах... Благодаря вам я стал президентом», — обратился он, цитата по Zakon.kz. Политик также сообщил, что возглавит Совет безопасности республики.


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Обязанности президента Казахстана до его выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Согласно Конституции республики, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента страны полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю сената.


78-летний Нурсултан Назарбаев — первый и единственный президент Казахстана. В апреле 2015 года он набрал 97,75% голосов избирателей. Пятый срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту республики право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное число раз.


Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев занимает свой пост с 2013 года. С 2011-го по 2013 год он был заместителем генерального секретаря ООН, а также руководителем отделения ООН в Женеве. Ранее Касым-Жомарт Токаев явоялся премьер-министром Казахстана, а также министром иностранных дел республики.


Токаев родился в 1953 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений, Дипломатическую академию МИД России, а также Пекинский лингвистический институт, имеет ученую степень доктора наук. Касым-Жомарт Токаев владеет английским, китайским и французским языками.


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