Медведев поручил проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, согласно которому зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 4,3% с 1 октября 2019 года. Индексация зарплат затронет более двух миллионов работников различных государственных организаций и учреждений.
Согласно документу, зарплаты вырастут у работников федеральных госорганов, казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также у людей, трудоустроенных в воинских частях. Среди государственных предприятий, работникам которых начнут платить больше, — учреждения социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарные лаборатории, центры гигиены Роспотребнадзора, спасательные центры МЧС России, а также центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.
Минфин 19 марта анонсировал грядущие сокращения среди сотрудников территориальных органов власти, которые также подпадают под индексацию заработной платы. По словам замминистра финансов Татьяны Нестеренко, за 2020 год численность госслужащих сократится на 5%, а в 2021-м — еще на 10%. Одной из причин таких изменений в Минфине называют необходимость повышать зарплаты.
«Мы не можем на эту большую, разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда. А у нас стоит такое поручение — вывести систему оплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень», — цитировал «Интерфакс» замглавы ведомства.
По данным Росстата, численность госслужащих в РФ составляет порядка 2,1 миллиона человек. На зарплаты этим работникам в 2017 году было выделено около 450 миллионов рублей.