Медведев поручил проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Минфин 19 марта анонсировал грядущие сокращения среди сотрудников территориальных органов власти, которые также подпадают под индексацию заработной платы. По словам замминистра финансов Татьяны Нестеренко, за 2020 год численность госслужащих сократится на 5%, а в 2021-м — еще на 10%. Одной из причин таких изменений в Минфине называют необходимость повышать зарплаты.





«Мы не можем на эту большую, разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда. А у нас стоит такое поручение — вывести систему оплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень», — цитировал «Интерфакс» замглавы ведомства.





По данным Росстата, численность госслужащих в РФ составляет порядка 2,1 миллиона человек. На зарплаты этим работникам в 2017 году было выделено около 450 миллионов рублей.