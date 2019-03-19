WP: При Порошенко коррупция на Украине достигла угрожающих масштабов

Следующему президенту Украины предстоит побороть прочно укоренившуюся в стране клептократию (коррупция и лоббирование личных интересов властей), которая возникла еще в советское время и укрепилась при действующем правительстве Петра Порошенко. К таким выводам в своем исследовании пришел профессор американского Борнмутского и польского Козьминского университетов Кристофер Хартлетт, сообщает The Washington Post.





По мнению ученого, после распада СССР лидеры Украины скорее мешали развитию, чем помогали. К примеру, отмечает Хартлетт, различные инициативы президентов Леонида Кучмы (с 1994-го по 2005 год) и Виктора Януковича (с 2010-го по 2014 год) привели к тому, что олигархи и политическая верхушка украинского общества стали стремительно богатеть, а многие действительно важные для развития экономики реформы были отменены. В то же время, сообщает Хартлетт, в истории Украины все же отмечался небольшой подъем уровня экономики при первом президенте Леониде Кравчуке (с 1991-го по 1994 год) и некоторое время — при Януковиче.





Главный законодательный орган страны, Верховную раду, по мнению ученого, первому президенту Украины Леониду Кравчуку стоило распустить еще в начале 90-х годов, потому что в результате ощутимое место во власти заняли коммунисты, которые ввели мораторий на продажу сельскохозяйственных земель и заложили основы клептократии в стране. Именно по этой причине, считает Хартлетт, развитию экономики в сфере частной собственности был нанесен серьезный ущерб. Также ученый обвинил правительство Украины в том, что оно слишком сильно контролирует экономические процессы в стране.