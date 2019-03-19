Порошенко обвинил Россию в подготовке срыва президентских выборов

Президент Украины Петр Порошенко 19 марта, выступая на Совете регионального развития, заявил: Россия готовит массовые акции протестов, чтобы помешать президентской кампании, так как «Кремлю нужна украинская кровь». Также Порошенко считает, что среди кандидатов на пост президента Украины немало «ставленников Кремля».
«Из Кремля пришла команда задействовать силовые провокации. Избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений. Кремлю очень нужна украинская кровь. Это уже сценарий не победы на выборах, а попытка сорвать выборы. Отмечаю, это точно не украинский сценарий. Наш украинский сценарий — провести прозрачный, справедливый избирательный процесс, обеспечить честный, прозрачный подсчет голосов», — цитирует ТАСС украинского президента.
Также Порошенко заявил, что Россия твердо намерена «привести к власти на Украине лояльных политике Кремля кандидатов». «Его посланцы несут вранье, ненависть, раздор, некоторые гости телешоу маскируются, выкрикивают патриотические лозунги... Но то, что они одели патриотический камуфляж перед тем, как озвучить очередные фейки, созданные в Кремле, это не меняет их сущности, их цели», — добавил президент Украины.
Чтобы выжить рядом с Россией, Украине нужно быть готовой к давлению и иметь «сильное войско», убежден Порошенко. «Армия, а не меморандумы является гарантом суверенитета и территориальной целостности, и независимости нашего государства», — сказал глава украинского государства.
По мнению президента Незалежной, Россия против того, чтобы Украина продолжала свое сотрудничество с Евросоюзом и НАТО, потому что «каждый наш шаг в этом направлении — поражение Путина». Также, по словам Порошенко, РФ начала размещать войска на границе. «После аннексии Крыма, после начала военной агрессии на востоке мы должны реально воспринимать эту угрозу», — подчеркнул Порошенко.
Очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта. По данным последних опросов, лидирует в президентском рейтинге Владимир Зеленский с поддержкой более 34% избирателей. Второе и третье места занимают соответственно глава государства Петр Порошенко с 14,22% избирателей и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую поддерживают 12,9% опрошенных.