Порошенко обвинил Россию в подготовке срыва президентских выборов

Чтобы выжить рядом с Россией, Украине нужно быть готовой к давлению и иметь «сильное войско», убежден Порошенко. «Армия, а не меморандумы является гарантом суверенитета и территориальной целостности, и независимости нашего государства», — сказал глава украинского государства.





По мнению президента Незалежной, Россия против того, чтобы Украина продолжала свое сотрудничество с Евросоюзом и НАТО, потому что «каждый наш шаг в этом направлении — поражение Путина». Также, по словам Порошенко, РФ начала размещать войска на границе. «После аннексии Крыма, после начала военной агрессии на востоке мы должны реально воспринимать эту угрозу», — подчеркнул Порошенко.





Очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта. По данным последних опросов, лидирует в президентском рейтинге Владимир Зеленский с поддержкой более 34% избирателей. Второе и третье места занимают соответственно глава государства Петр Порошенко с 14,22% избирателей и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую поддерживают 12,9% опрошенных.