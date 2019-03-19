Дубровский подал в отставку с поста губернатора Челябинской области

Обращаясь к южноуральцам, Дубровский написал, что уход в отставку — это его «личное решение». «Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область — замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края. Сделано многое, но впереди новые цели и задачи», — добавил он и поблагодарил жителей региона «за поддержку, которую ощущал».





Алексей Текслер работает в Минэнерго первым заместителем министра Александра Новака. Владимир Путин 19 марта на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России» заявил, что хочет перевести Текслера на другую работу. «Не знаю, слышали ли вы или нет, хочу забрать из министерства одного из ваших коллег, первого заместителя Текслера... Я смотрю на вас, смотрю на вашего коллегу и думаю, что у вас еще большой задел кадровый в министерстве», — сказал президент.





В политических Telegram-каналах 19 марта появилось несколько постов, в которых со ссылкой на источники сообщалось, что в отставку намерены подать также губернатор Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Оренбуржья Юрий Берг и глава Республики Алтай Александр Бердников.





О том, что президент, возможно, на текущей неделе отправит в отставку от трех до шести губернаторов, ранее написала газета «Ведомости», ссылаясь на близкие к Кремлю источники. При этом источники Daily Storm в администрации президента называли кандидатами на снятие с постов Ковтун, Берга, Бердникова еще в октябре 2018 года, во время предыдущего «губернаторопада» перед выборами глав ряда регионов. Позиции указанных губернаторов шатки, поскольку они обладают невысоким рейтингом популярности у населения.