Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире

Российский малозаметный истребитель пятого поколения Су-57 («ПАК ФА») является лучшим военным самолетом в мире. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на форуме «Лидеры России».
«Это самый лучший сейчас самолет, в мире самый лучший, — отметил Путин. — По всем тактико-техническим данным, по оружию… Так никто и летать не может, как наш самолет».
Су-57 начал разрабатываться в 2001 году. Тогда проект носил название «ПАК ФА» (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Спустя три года Владимиру Путину был представлен макет самолета. В 2010 году состоялся первый испытательный полет нового истребителя.
До августа 2017 года Су-57 носил название Т-50. Эта машина по своему внешнему виду напоминает американские F-22 и F-35, также являющиеся самолетами-истребителями пятого поколения. Схожесть внешнего вида обусловлена особенностями систем малозаметности, установленными на всех этих самолетах, — технологии «стелс» обязывают конструкторов придерживаться определенных шаблонов при проектировании своих крылатых машин.
В начале февраля 2018 года замминистра обороны Юрий Борисов заявил, что самолеты Су-57 ВКС России эксплуатируются в боевом режиме. 1 марта 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что два Су-57 прибыли в Сирию и принимали участие в военной операции ВКС РФ в САР. В конце ноября в Сети было опубликовано видео боевого испытания Су-57 в Сирии.
Вооружение Су-57 составляет 30-миллиметровая авиационная пушка 9-А1-4071К, а также ракеты систем «воздух — воздух» и «воздух —земля». Оружие частично «спрятано» в фюзеляже машины для повышения ее малозаметности. Максимальная скорость Су-57 — 2,45 Маха. Дальность полета — 4300 километров. Американский аналог Су-57 — F-35 — способен развить максимальную скорость в 1,6 Маха при дальности полета в 2520 километров.