Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире

До августа 2017 года Су-57 носил название Т-50. Эта машина по своему внешнему виду напоминает американские F-22 и F-35, также являющиеся самолетами-истребителями пятого поколения. Схожесть внешнего вида обусловлена особенностями систем малозаметности, установленными на всех этих самолетах, — технологии «стелс» обязывают конструкторов придерживаться определенных шаблонов при проектировании своих крылатых машин.





В начале февраля 2018 года замминистра обороны Юрий Борисов заявил, что самолеты Су-57 ВКС России эксплуатируются в боевом режиме. 1 марта 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что два Су-57 прибыли в Сирию и принимали участие в военной операции ВКС РФ в САР. В конце ноября в Сети было опубликовано видео боевого испытания Су-57 в Сирии.