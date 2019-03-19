Французские власти выдали ордер на арест экс-главы федерации легкой атлетики России

Французские власти выдали ордер на арест экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), бывшего казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Валентина Балахничева. Также выдан ордер на арест бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова. Обоих россиян обвиняют в мошенничестве и коррупции, сообщает L'Equip. Сам Балахничев назвал решение властей Франции безосновательным и отметил, что не собирается ехать за границу.
По версии следствия, Балахничев и Мельников давали взятки бывшему главе IAAF Ламину Диаку в обмен на сокрытие случаев использования допинга российскими спортсменами.
Комментируя решение французских властей, Валентин Балахничев отметил, что он не собирается уезжать из России. «Я не в курсе этого, не знаю, как реагировать на эти вещи... Я ничем не занимаюсь, пенсионер, — рассказал он ТАСС. — Думаю, потреплют мне нервы в очередной раз. А за границу я не собираюсь: не ездил и не планировал. Мне нечего там делать».
Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики добавил, что в ходе продолжительного следствия в России по делу о возможном вымогательстве ему не предъявили никаких обвинений после опроса большого числа спортсменов и функционеров. Уличенная в употреблении допинга победительница международных марафонов Лилия Шобухова утверждала, что заплатила 450 тысяч евро руководству ВФЛА, чтобы ее допустили до участия в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Муж и тренер спортсменки Игорь Шобухов говорил, что в вымогательстве денег участвовали экс-глава ВФЛА и бывший старший тренер сборной России по легкой атлетике Алексей Мельников.
«Что касается бывшего президента IAAF Ламина Диака и его сына [обвиняемых в коррупции], то с ними никаких деловых отношений у меня не было», — также сказал экс-глава ВФЛА.
В 2015 году Валентин Балахничев стал фигурантом расследования о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Бывший глава IAAF Ламин Диак заявил, что Балахничев помог ему найти 1,5 миллиона евро на финансирование предвыборной кампании Маки Салла (в 2012 году его избрали президентом Сенегала) в обмен на сокрытие фактов применения российскими спортсменами допинга. Экс-глава ВФЛА отвергает все обвинения, он утверждает, что у него не было никаких деловых контактов с Диаком. Диака обвинили в том, что они за деньги покрывал случаи использования допинга российскими легкоатлетами.
В феврале 2015-го Валентин Балахничев ушел в отставку с поста главы ВФЛА после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В 2016 году комиссия по этике IAAF рекомендовала пожизненно дисквалифицировать Балахничева. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лилию Шобухову, а также в том, что он не предпринял действий по недопущению спортсменки к Олимпиаде 2012 года и марафону в Чикаго 2012 года.