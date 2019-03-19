Французские власти выдали ордер на арест экс-главы федерации легкой атлетики России

Французские власти выдали ордер на арест экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), бывшего казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Валентина Балахничева. Также выдан ордер на арест бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова. Обоих россиян обвиняют в мошенничестве и коррупции, сообщает L'Equip. Сам Балахничев назвал решение властей Франции безосновательным и отметил, что не собирается ехать за границу.





По версии следствия, Балахничев и Мельников давали взятки бывшему главе IAAF Ламину Диаку в обмен на сокрытие случаев использования допинга российскими спортсменами.





Комментируя решение французских властей, Валентин Балахничев отметил, что он не собирается уезжать из России. «Я не в курсе этого, не знаю, как реагировать на эти вещи... Я ничем не занимаюсь, пенсионер, — рассказал он ТАСС. — Думаю, потреплют мне нервы в очередной раз. А за границу я не собираюсь: не ездил и не планировал. Мне нечего там делать».