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Володин: Россия и Казахстан должны оставаться ключевыми стратегическими партнерами
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Володин: Россия и Казахстан должны оставаться ключевыми стратегическими партнерами

Спикер Госдумы уверен, что следующий президент республики будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Россией

Спикер Госдумы уверен, что следующий президент республики будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Россией
Коллаж: © Daily Storm

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Россией. Об этом он заявил журналистам, комментируя отставку главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, который сегодня досрочно сложил свои полномочия.


«Вклад первого президента Казахстана в социально-экономическое развитие возглавляемой им на протяжении трех десятилетий страны огромен», — подчеркнул Володин. По его словам, об этом свидетельствуют результаты президентских выборов, на которых Нурсултан Назарбаев неизменно получал поддержку подавляющего большинства казахстанцев.


«Россия и Казахстан сегодня являются стратегически важными партнерами во многих сферах. Диалог между странами развивается на принципах взаимного уважения и добрососедства. Уверен, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Россией, а отношения между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться», — заявил спикер Госдумы.


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«Это такая серьезная, неожиданная новость, особенно для Оренбургской области, которая находится на границе с Казахстаном», — заявила она во время рабочей поездки в регион. Матвиенко отметила, что 19 марта намерена поговорить по телефону с и.о. президента Казахстана, спикером сената Токаевым.


По ее словам, Казахстан во время исполнения обязанностей президента Токаевым будет в надежных руках.


«Что касается Токаева, то это мой коллега, председатель сената, он видный государственный деятель, замечательный дипломат, который прошел уникальную международную школу. Я не знаю, будет ли Токаев выставлять свою кандидатуру. Но то, что на переходный период Казахстан находится в надежных, твердых руках, в этом я абсолютно уверена», — считает спикер верхней палаты.


Нурсултан Назарбаев был главой Казахстана с 1990 года. Своим преемником он назначил спикера сената парламента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.


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