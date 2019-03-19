Володин: Россия и Казахстан должны оставаться ключевыми стратегическими партнерами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Россией. Об этом он заявил журналистам, комментируя отставку главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, который сегодня досрочно сложил свои полномочия.
«Вклад первого президента Казахстана в социально-экономическое развитие возглавляемой им на протяжении трех десятилетий страны огромен», — подчеркнул Володин. По его словам, об этом свидетельствуют результаты президентских выборов, на которых Нурсултан Назарбаев неизменно получал поддержку подавляющего большинства казахстанцев.
«Россия и Казахстан сегодня являются стратегически важными партнерами во многих сферах. Диалог между странами развивается на принципах взаимного уважения и добрососедства. Уверен, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Россией, а отношения между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться», — заявил спикер Госдумы.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала новость об отставке Назарбаева неожиданной.
«Это такая серьезная, неожиданная новость, особенно для Оренбургской области, которая находится на границе с Казахстаном», — заявила она во время рабочей поездки в регион. Матвиенко отметила, что 19 марта намерена поговорить по телефону с и.о. президента Казахстана, спикером сената Токаевым.
По ее словам, Казахстан во время исполнения обязанностей президента Токаевым будет в надежных руках.
«Что касается Токаева, то это мой коллега, председатель сената, он видный государственный деятель, замечательный дипломат, который прошел уникальную международную школу. Я не знаю, будет ли Токаев выставлять свою кандидатуру. Но то, что на переходный период Казахстан находится в надежных, твердых руках, в этом я абсолютно уверена», — считает спикер верхней палаты.
Нурсултан Назарбаев был главой Казахстана с 1990 года. Своим преемником он назначил спикера сената парламента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.