Володин: Россия и Казахстан должны оставаться ключевыми стратегическими партнерами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Россией. Об этом он заявил журналистам, комментируя отставку главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, который сегодня досрочно сложил свои полномочия.





«Вклад первого президента Казахстана в социально-экономическое развитие возглавляемой им на протяжении трех десятилетий страны огромен», — подчеркнул Володин. По его словам, об этом свидетельствуют результаты президентских выборов, на которых Нурсултан Назарбаев неизменно получал поддержку подавляющего большинства казахстанцев.





«Россия и Казахстан сегодня являются стратегически важными партнерами во многих сферах. Диалог между странами развивается на принципах взаимного уважения и добрососедства. Уверен, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Россией, а отношения между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться», — заявил спикер Госдумы.