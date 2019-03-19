Матвиенко рассказала, когда закончится «губернаторопад»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала отставки губернаторов регионов в России плановыми. Матвиенко убеждена, что такой «звездопад» завершится к середине апреля. После этого начнется подготовка к выборной кампании, добавила она. 19 марта губернатор Челябинской области Борис Дубровский написал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. Уйти со своих постов могут руководители еще пяти регионов, писали ранее «Ведомости», ссылаясь на близкие к администрации главы государства источники.
«Идет нормальный, плановый процесс замены губернаторского корпуса по разным причинам: где-то два срока губернатор отработал, где-то он переводится на другую работу, это нормальное кадровое обновление», — сказала Матвиенко, цитата по ТАСС. Спикер Совфеда считает, что последует ряд «запланированных, не сенсационных» отставок.
«Такой «звездопад» закончится где-то к середине апреля, а дальше уже должна быть подготовка к выборной кампании», — считает она.
Ранее 19 марта губернатор Челябинской области Борис Дубровский написал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой об отставке. Политик сообщил, что сам решил уйти с руководящего поста. Президент уже принял отставку Дубровского и назначил исполняющим обязанности губернатора Алексея Текслера.
Также источники РБК и «Интерфакса» сообщили 19 марта, что в отставку подала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
«Ведомости» 18 марта сообщили, что Путин откроет новую серию губернаторских отставок уже на этой неделе, либо окончательно утвердит список регионов, главы которых будут отправлены в отставку чуть позже. В издании писали, что уйти со своих постов могут руководители шести регионов: губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Калмыкии Алексей Орлов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом рассказали собеседники «Ведомостей», близкие к администрации главы государства.
Источники Daily Storm в администрации президента называли кандидатами на снятие с постов Ковтун, Берга и Бердникова еще в октябре 2018 года, во время предыдущего «губернаторопада» перед выборами глав ряда регионов. Позиции указанных губернаторов шаткие, поскольку они обладают невысоким рейтингом популярности у населения.