Матвиенко рассказала, когда закончится «губернаторопад»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала отставки губернаторов регионов в России плановыми. Матвиенко убеждена, что такой «звездопад» завершится к середине апреля. После этого начнется подготовка к выборной кампании, добавила она. 19 марта губернатор Челябинской области Борис Дубровский написал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. Уйти со своих постов могут руководители еще пяти регионов, писали ранее «Ведомости», ссылаясь на близкие к администрации главы государства источники.





«Идет нормальный, плановый процесс замены губернаторского корпуса по разным причинам: где-то два срока губернатор отработал, где-то он переводится на другую работу, это нормальное кадровое обновление», — сказала Матвиенко, цитата по ТАСС. Спикер Совфеда считает, что последует ряд «запланированных, не сенсационных» отставок.





«Такой «звездопад» закончится где-то к середине апреля, а дальше уже должна быть подготовка к выборной кампании», — считает она.