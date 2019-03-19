Рябков заявил о необходимости диалога между Россией и США по Венесуэле

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 18 марта по итогам встречи с представителем США Эллиоттом Абрамсом в Риме заявил, что назрела необходимость в диалоге между Москвой и Вашингтоном по Венесуэле. Представитель ведомства также выразил обеспокоенность, что США могут начать военное вторжение в случае ухудшения ситуации в Боливарианской Республике.





«Необходимо подчеркнуть, что потребность в диалоге [с США по Венесуэле] очевидна», — цитирует ТАСС слова дипломата. Рябков также отметил, что Россия крайне озабочена тем, что американские санкции направлены против действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.





«Мы готовы продолжать диалог с США по этой теме по той причине, что серьезность ситуации не оставляет места для ошибки. Должны максимально точно понимать намерения друг друга. В какой форме это будет осуществляться — это вторично. Если это будут специализированные контакты, мы к ним готовы. По крайней мере, с российской стороны проблем здесь не будет», — уточнил Рябков.