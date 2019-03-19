Рябков заявил о необходимости диалога между Россией и США по Венесуэле

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 18 марта по итогам встречи с представителем США Эллиоттом Абрамсом в Риме заявил, что назрела необходимость в диалоге между Москвой и Вашингтоном по Венесуэле. Представитель ведомства также выразил обеспокоенность, что США могут начать военное вторжение в случае ухудшения ситуации в Боливарианской Республике.
«Необходимо подчеркнуть, что потребность в диалоге [с США по Венесуэле] очевидна», — цитирует ТАСС слова дипломата. Рябков также отметил, что Россия крайне озабочена тем, что американские санкции направлены против действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
«Мы готовы продолжать диалог с США по этой теме по той причине, что серьезность ситуации не оставляет места для ошибки. Должны максимально точно понимать намерения друг друга. В какой форме это будет осуществляться — это вторично. Если это будут специализированные контакты, мы к ним готовы. По крайней мере, с российской стороны проблем здесь не будет», — уточнил Рябков.
В разговоре с американским дипломатом Рябков подчеркнул, что Россия продолжит защищать права своих граждан в Венесуэле. По словам российского представителя, на данный момент достичь компромисса между странами по венесуэльскому вопросу не удалось, но Россия обязательно «проанализирует сигналы, полученные со стороны США».
«Наверное, мы не смогли сблизить позиции по данной ситуации, но тем не менее у нас сложилось лучшее понимание [отношения] США к происходящему. Конечно, будем анализировать те сигналы, которые получили от американских представителей. Исходим из того, что в Вашингтоне серьезно восприняли наши приоритеты, наши подходы и предупреждения», — сообщил Рябков.
«Мы не можем воспринимать формулировки США о том, что все варианты разрешения ситуации в Венесуэле рассматриваются как риторика. Это констатация факта. И значит, в Вашингтоне, очевидно, есть соответствующие планы, есть наработки по применению военной силы для решения ситуации в Венесуэле при наихудшем раскладе», — выразил обеспокоенность дипломат.
Все американские дипломаты покинули Венесуэлу, ранее сообщил глава Госдепа США Майк Помпео. По его словам, присутствие в стране представителей Соединенных Штатов было «сдерживающим фактором для политики Вашингтона». Дипломатические отношения между США и Венесуэлой были разорваны действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в конце января, после признания американской стороной оппозиционера Хуана Гуайдо временным главой государства.
С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января спикер парламента Боливарианской Республики Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его поддерживают в США и европейских странах. Николаса Мадуро в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.