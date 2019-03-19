Трамп не исключил вторжения США в Венесуэлу вместе с Бразилией

Президент США Дональд Трамп 18 марта на встрече в Белом доме со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару заявил, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты решения проблемы в Венесуэле. Также американский президент отметил, что Бразилия может вступить в НАТО или получить «что-то другое, что связано с союзом».
«Я знаю в точности, что мы хотим увидеть в Венесуэле... Рассматриваются все варианты действий. Происходящее в Венесуэле - это позор», — цитирует ТАСС слова американского лидера.
На вопрос, рассматривается ли вариант совместного вторжения в Венесуэлу Бразилии и США, американский президент ответил, что это еще обсуждается, но не исключил такой вариант. Также Трамп заявил, что рассматривается возможность вступления Бразилии в НАТО. «Мы очень, очень серьезно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом», — подчеркнул Трамп.
Ранее бразильский президент заявил, что надеется дипломатическим путем разрешить конфликт в Венесуэле при помощи США. Пресс-секретарь бразильского лидера уточнил, что вариант с военным вторжением даже не рассматривается, потому что это противоречит конституции страны и поэтому венесуэльский кризис должен разрешиться исключительно на «дипломатической основе».
14 марта все американские дипломаты покинули Венесуэлу, как сообщил глава Госдепа США Майк Помпео. По его словам, присутствие в стране представителей Соединенных Штатов было «сдерживающим фактором для политики Вашингтона». Дипломатические отношения между США и Венесуэлой были разорваны официальным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в конце января, после признания американской стороной оппозиционера Хуана Гуайдо как временного главы государства.
С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.