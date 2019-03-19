Трамп не исключил вторжения США в Венесуэлу вместе с Бразилией

Президент США Дональд Трамп 18 марта на встрече в Белом доме со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару заявил, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты решения проблемы в Венесуэле. Также американский президент отметил, что Бразилия может вступить в НАТО или получить «что-то другое, что связано с союзом».





«Я знаю в точности, что мы хотим увидеть в Венесуэле... Рассматриваются все варианты действий. Происходящее в Венесуэле - это позор», — цитирует ТАСС слова американского лидера.





На вопрос, рассматривается ли вариант совместного вторжения в Венесуэлу Бразилии и США, американский президент ответил, что это еще обсуждается, но не исключил такой вариант. Также Трамп заявил, что рассматривается возможность вступления Бразилии в НАТО. «Мы очень, очень серьезно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом», — подчеркнул Трамп.