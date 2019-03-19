В ОБСЕ назвали закон о блокировке фейковых новостей ограничением свободы слова

Представитель ОБСЕ по свободе слова СМИ Арлем Дезир 18 марта заявил, что законы, предусматривающие блокировку в интернете материалов, оскорбляющих государственные символы, и наказание для СМИ, публикующие фейковые новости, являются цензурой и ограничивают свободу слова.
«Эти законы несут большие ограничения и цензуру для интернет-журналистики и свободы слова в интернете. Определения о якобы оскорбительном содержании смутно сформулированы и повлияют на свободу слова», — цитирует ТАСС сообщение Дезира.
Представитель ОБСЕ обратил особое внимание на то, что российские законы о блокировке фейковых новостей и наказании за неуважение к власти расширяют полномочия государства по «ограничению свободы выражения в интернете».
18 марта президент России Владимир Путин подписал законы, предусматривающие блокировку в интернете материалов, оскорбляющих государственные символы, и наказание для СМИ, публикующие фейковые новости. В новом законе о распространении недостоверной и искажающей факты информации предусматривается штраф до 1,5 миллиона рублей. По новым правилам, за оскорбление госсимволов будет грозить штраф в 300 тысяч рублей.
Законопроекты о наказании за фейковые новости и оскорбление символов государственной власти были приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении 7 марта. Основной автор законопроектов — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В администрации президента РФ поддержали концепции поправок о фейковой информации и оскорблении госсимволов.
14 марта глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к Владимиру Путину с просьбой отклонить и направить на доработку законопроекты о наказании СМИ за фейковые новости и оскорбление символов власти.