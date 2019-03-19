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В ОБСЕ назвали закон о блокировке фейковых новостей ограничением свободы слова
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В ОБСЕ назвали закон о блокировке фейковых новостей ограничением свободы слова

Представитель организации Арлем Дезир заявил, что документы «смутно сформулированы» и являются цензурой

Представитель ОБСЕ по свободе слова СМИ Арлем Дезир 18 марта заявил, что законы, предусматривающие блокировку в интернете материалов, оскорбляющих государственные символы, и наказание для СМИ, публикующие фейковые новости, являются цензурой и ограничивают свободу слова.


«Эти законы несут большие ограничения и цензуру для интернет-журналистики и свободы слова в интернете. Определения о якобы оскорбительном содержании смутно сформулированы и повлияют на свободу слова», цитирует ТАСС сообщение Дезира.


Представитель ОБСЕ обратил особое внимание на то, что российские законы о блокировке фейковых новостей и наказании за неуважение к власти расширяют полномочия государства по «ограничению свободы выражения в интернете».


Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и наказании за неуважение к власти

Законопроекты были приняты Госдумой в третьем и окончательном чтении 7 марта 18 марта 2019

18 марта президент России Владимир Путин подписал законы, предусматривающие блокировку в интернете материалов, оскорбляющих государственные символы, и наказание для СМИ, публикующие фейковые новости. В новом законе о распространении недостоверной и искажающей факты информации предусматривается штраф до 1,5 миллиона рублей. По новым правилам, за оскорбление госсимволов будет грозить штраф в 300 тысяч рублей.


СПЧ попросил президента отклонить законопроекты о фейках в СМИ и неуважении к власти

Ранее Михаил Федотов призвал Госдуму и Совфед создать комиссию по доработке законопроектов 14 марта 2019

Законопроекты о наказании за фейковые новости и оскорбление символов государственной власти были приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении 7 марта. Основной автор законопроектов — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В администрации президента РФ поддержали концепции поправок о фейковой информации и оскорблении госсимволов.


14 марта глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к Владимиру Путину с просьбой отклонить и направить на доработку законопроекты о наказании СМИ за фейковые новости и оскорбление символов власти.


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