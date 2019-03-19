В ОБСЕ назвали закон о блокировке фейковых новостей ограничением свободы слова

Представитель ОБСЕ по свободе слова СМИ Арлем Дезир 18 марта заявил, что законы, предусматривающие блокировку в интернете материалов, оскорбляющих государственные символы, и наказание для СМИ, публикующие фейковые новости, являются цензурой и ограничивают свободу слова.





«Эти законы несут большие ограничения и цензуру для интернет-журналистики и свободы слова в интернете. Определения о якобы оскорбительном содержании смутно сформулированы и повлияют на свободу слова», — цитирует ТАСС сообщение Дезира.





Представитель ОБСЕ обратил особое внимание на то, что российские законы о блокировке фейковых новостей и наказании за неуважение к власти расширяют полномочия государства по «ограничению свободы выражения в интернете».