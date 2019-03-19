Экс-глава Серпуховского района прекратил голодовку

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о превышении служебных полномочий и мошенничестве, прекратил 40-дневную голодовку после встречи с главой СПЧ Михаилом Федотовым и руководителем постоянной комиссии по содействию ОНК Андреем Бабушкиным.
«Мы посетили находящегося в этом СИЗО Александра Шестуна, в связи с тем, что он уже 40 дней проводит голодовку. Шестун, конечно, очень ослаб и видно, как замедлены его движения. Мы договорились, что с понедельника он начнет выходить из голодовки под контролем врачей», — сообщил на официальном сайте СПЧ Федотов. Отмечается, что это уже вторая голодовка Шестуна, первая длилась около 30 дней.
Бабушкин также отметил, что Шестун очень похудел, а его речь замедлена, но в остальном экс-чиновник по-прежнему демонстрирует уверенность и силу духа. По словам Бабушкина, Шестун лишь попросил его перевести в соседнюю камеру, где лучше проветривается. В камере, где его содержат, кроме него, находится еще три человека.
Шестун попросил не переводить его в в СИЗО федеральной подчиненности, а также направить на обследование в центр имени Бакулева. Дополнительно экс-глава Серпуховского района попросил помочь решить вопрос с телевизором. В ответ Михаил Федотов пообещал, что телевизор он привезет со своей дачи, остальные требования глава СПЧ передал тюремной администрации.
«Мы рады, что Шестун выразил намерение в понедельник выйти из голодовки. Этот процесс будет достаточно длительным и займет около месяца, но теперь в этом уже есть некая определенность», — отметил Бабушкин.
Шестун был взят под стражу в середине июля 2018 года. Следователи подозревают его в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Шестун в 2008–2014 годах необоснованно продал одной из частных компаний четыре земельных участка, которые затем были перепроданы. В результате бюджет понес ущерб в размере 64 миллионов рублей.
В середине января 2019-го Генпрокуратура России сообщала, что в ходе расследования у Шестуна было найдено 22 автомобиля и 565 участков земли. Общую стоимость всего имущества правоохранители оценили в 10 миллиардов рублей, заявив, что в ближайшее время обратятся в суд с иском об изъятии перечисленного имущества в пользу государства.