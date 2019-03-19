Экс-глава Серпуховского района прекратил голодовку

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о превышении служебных полномочий и мошенничестве, прекратил 40-дневную голодовку после встречи с главой СПЧ Михаилом Федотовым и руководителем постоянной комиссии по содействию ОНК Андреем Бабушкиным.





«Мы посетили находящегося в этом СИЗО Александра Шестуна, в связи с тем, что он уже 40 дней проводит голодовку. Шестун, конечно, очень ослаб и видно, как замедлены его движения. Мы договорились, что с понедельника он начнет выходить из голодовки под контролем врачей», — сообщил на официальном сайте СПЧ Федотов. Отмечается, что это уже вторая голодовка Шестуна, первая длилась около 30 дней.





Бабушкин также отметил, что Шестун очень похудел, а его речь замедлена, но в остальном экс-чиновник по-прежнему демонстрирует уверенность и силу духа. По словам Бабушкина, Шестун лишь попросил его перевести в соседнюю камеру, где лучше проветривается. В камере, где его содержат, кроме него, находится еще три человека.