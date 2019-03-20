Экологи и актеры сняли ролик в защиту косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Активисты из группы помощи морским животным «Друзья океана» вместе с актерами Сахалинского Международного театрального центра имени А.П. Чехова создали ролик в поддержку косаток и белух, которые содержатся в «китовой тюрьме» Приморского края — «У меня есть друг». На видео актеры рассказывают о возможностях морских млекопитающих и призывают вернуть им свободу, а также выступают против отлова и содержания в неволе этих высокоразвитых животных. Запись создана по мотивам видеоролика My Friend Is с участием звезд Голливуда в защиту дельфинов, жестоко отлавливаемых в бухте Тайцзы в Японии.
«А у вас есть друг? У нас их 97 — 10 черных и 87 белых малышей. Их отобрали у матерей и держат в «китовой тюрьме». Косатки Александра, Витас, Форест, Васильевна, Леха, Харя, Гайка, Тихон, Зоя, Зина и безымянные белушата были отловлены для продажи в Китай. Еще был самец косатки Кирилл и три совсем маленьких белушонка. Но их больше нет», — говорится в комментарии к видео, размещенном на YouTube-канале и на страницах социальных сетей организации «Друзья океана».
Этот видеоролик — попытка привлечь внимание общественности к проблеме варварского отлова высокоразвитых животных — китов и дельфинов, национального достояния России, подчеркивают активисты организации «Эковахта» на своей странице в Facebook. «Россия — единственная страна, разрешающая жестокий отлов этих высокоразвитых животных. В других странах морские млекопитающие находятся под защитой закона и общества. Но наше законодательство позволяет отлавливать китов в учебных и культурно-просветительских целях и эксплуатировать их в дельфинариях и океанариумах. Пока разрешает», — отмечается в сообщении.
В конце 2018 года в Охотском море были пойманы 12 косаток и 90 белух, которых поместили в специальные вольеры в бухте Средняя, окрещенные экологами «китовой тюрьмой». Зоозащитники утверждали, что животных хотели продать в зарубежные океанариумы. Путин в конце февраля 2019 года поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных из бухты Средняя.
На совещании по вопросу дальнейшей судьбы косаток и белух 5 марта было принято решение, что в одной из бухт острова Русский для них будет оборудован просторный центр содержания. Также косаток и белух подвергнут процедуре чипирования, чтобы в дальнейшем отслеживать и контролировать их перемещение, и разработают план действий по реадаптации млекопитающих с последующим выпуском их на волю. Зоозащитники выступали против перевода животных на остров Русский, отмечая, что переезд может пагубно отразиться на здоровье китообразных.