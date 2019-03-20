Экологи и актеры сняли ролик в защиту косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Активисты из группы помощи морским животным «Друзья океана» вместе с актерами Сахалинского Международного театрального центра имени А.П. Чехова создали ролик в поддержку косаток и белух, которые содержатся в «китовой тюрьме» Приморского края — «У меня есть друг». На видео актеры рассказывают о возможностях морских млекопитающих и призывают вернуть им свободу, а также выступают против отлова и содержания в неволе этих высокоразвитых животных. Запись создана по мотивам видеоролика My Friend Is с участием звезд Голливуда в защиту дельфинов, жестоко отлавливаемых в бухте Тайцзы в Японии.





«А у вас есть друг? У нас их 97 — 10 черных и 87 белых малышей. Их отобрали у матерей и держат в «китовой тюрьме». Косатки Александра, Витас, Форест, Васильевна, Леха, Харя, Гайка, Тихон, Зоя, Зина и безымянные белушата были отловлены для продажи в Китай. Еще был самец косатки Кирилл и три совсем маленьких белушонка. Но их больше нет», — говорится в комментарии к видео, размещенном на YouTube-канале и на страницах социальных сетей организации «Друзья океана».