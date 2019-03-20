В Минруде пояснили новый порядок начисления социальных доплат к пенсии

Министерство труда и социальной защиты России подготовило изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии, ее установления и выплаты. Проект приказа опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов. Документ является актом к принятому Госдумой 19 марта во втором чтении законопроекту, предусматривающим индексацию пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В настоящее время такая социальная доплата устанавливается при условии, что общая сумма выплат неработающему пенсионеру не достигает ПМП в регионе его проживания, однако схема будет изменена.
«Сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМ в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ЕДВ [ежемесячные денежные выплаты] в текущем году», –– приводит пояснение Минтруда «Российская газета».
Новая схема начисления социальных доплат для перерасчета пенсий позволит пенсионерам существенно ощутить надбавку, утверждает издание. После принятия законопроекта и вступления в силу приказа Минтруда сначала будет проводиться уравнивание с ПМП, а затем расчет социальной прибавки. Например, пишет газета, если пенсия составляет восемь тысяч рублей, а ПМП в регионе — 10 тысяч, то социальная доплата составит две тысячи рублей. При индексации пенсии и увеличении ПМП в последующих годах социальная доплата будет сначала увеличиваться на их величину и полученная прибавка будет суммироваться с прожиточным минимумом пенсионера, а не с пенсией, как было ранее.
Госдума 19 марта приняла во втором чтении поправки в закон «О государственной социальной помощи», которые предусматривают индексацию пенсий сверх ПМП. Депутаты от «Единой России» добавили к первоначальному законопроекту поправку, согласно которой во всех регионах РФ при определении суммы ПМП должна использоваться единая методика.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся в начале 2019 года после запуска пенсионной реформы. Глава государства поставил задачу проиндексировать сверх прожиточного минимума все пенсии и единые денежные выплаты