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В Минруде пояснили новый порядок начисления социальных доплат к пенсии
Новости

В Минруде пояснили новый порядок начисления социальных доплат к пенсии

После принятия законопроекта и приказа ведомства сначала будет проводиться уравнивание с ПМП, а затем расчет прибавки

После принятия законопроекта и приказа ведомства сначала будет проводиться уравнивание с ПМП, а затем расчет прибавки
Фото: © GLOBAL LOOK Press / Nikolay Gyngazov

Министерство труда и социальной защиты России подготовило изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии, ее установления и выплаты. Проект приказа опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов. Документ является актом к принятому Госдумой 19 марта во втором чтении законопроекту, предусматривающим индексацию пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В настоящее время такая социальная доплата устанавливается при условии, что общая сумма выплат неработающему пенсионеру не достигает ПМП в регионе его проживания, однако схема будет изменена.


«Сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМ в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ЕДВ [ежемесячные денежные выплаты] в текущем году», –– приводит пояснение Минтруда «Российская газета».


Новая схема начисления социальных доплат для перерасчета пенсий позволит пенсионерам существенно ощутить надбавку, утверждает издание. После принятия законопроекта и вступления в силу приказа Минтруда сначала будет проводиться уравнивание с ПМП, а затем расчет социальной прибавки. Например, пишет газета, если пенсия составляет восемь тысяч рублей, а ПМП в регионе — 10 тысяч, то социальная доплата составит две тысячи рублей. При индексации пенсии и увеличении ПМП в последующих годах социальная доплата будет сначала увеличиваться на их величину и полученная прибавка будет суммироваться с прожиточным минимумом пенсионера, а не с пенсией, как было ранее.


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