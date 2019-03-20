Бесконтактную оплату проезда внедрили на всех станциях метро Москвы

Возможность оплаты проезда в московском метро бесконтактной банковской картой или смартфоном прямо на турникетах появилась на всех станциях столичной подземки. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичную мэрию. По словам заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, российская столица стала первой в мире по этому показателю и работа в данном направлении будет продолжена.





«Оплатить проезд с помощью банковской карты или смартфона через терминал на турникете теперь можно на всех станциях московского метро. Устройства для бесконтактных платежей теперь установлены на одном или двух турникетах в вестибюлях. Пассажиры могут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты», — приводит цитату из сообщения столичной мэрии агентство.





Если в вестибюле станции установлены два устройства для бесконтактной оплаты проезда, то они находятся с разных сторон ряда турникетов и помечены специальными наклейками, отмечается в сообщении. «Как правило, ридерами оснащены крайние, самые широкие турникеты», — уточняет издание.





По словам заммэра Максима Ликсутова, до конца весны на каждой станции метро будет установлено по два турникета, оборудованных ридерами для работы с бесконтактными банковскими картами и гаджетами. «Мы продолжим оснащать турникеты в метро ридерами для бесконтактных платежей. По количеству таких турникетов Москва — первая в мире», — уточнил он.





Как пояснил Ликсутов, оплата проезда с помощью бесконтактной технологии позволяет сэкономить около восьми минут в день или около 34 часов в год, по сравнению с покупкой билета в кассе. Особенно этот способ удобен в часы пик на наиболее загруженных станциях метрополитена. Стоимость одной поездки при оплате таким способом составляет 42 рубля.