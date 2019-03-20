Борт Шойгу над Сирией сопроводили истребители Су-35 с базы Хмеймим — видео

Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил 19 марта Сирию с рабочим визитом по поручению Владимира Путина, говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства. Шойгу встретился с сирийским президентом Башаром Асадом и передал ему послание от российского лидера. В ходе переговоров обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом на территории республики, обеспечения безопасности в регионе и оказания гуманитарной помощи сирийскому населению.





«В Сирии при поддержке России несомненно удалось добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом, прекратить его произвол и распространение. Главное — мы смогли сохранить сирийское государство и создали условия для возвращения граждан к мирной жизни», — отметил во время встречи Шойгу.





Министр также отметил, что западные страны стремятся свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения военного конфликта.