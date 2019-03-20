Преемник Назарбаева вступил в должность президента Казахстана

Бывший спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 марта на совместном заседании двух палат парламента принес присягу народу страны и вступил в должность президента страны, сообщает ТАСС. По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил вновь избранному главе государства удостоверение президента, орден и штандарт. В своей речи после вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан, а также удостоить Назарбаева звания «Народный герой».
«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — цитирует Токаева ТАСС.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта в специальном обращении к народу объявил о своей отставке. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), а также членом Конституционного совета. Согласно конституции республики, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента страны полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю сената.
78-летний Нурсултан Назарбаев — первый и единственный президент Казахстана. В апреле 2015 года он набрал 97,75% голосов избирателей. Пятый срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту республики право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное число раз.
Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев занимает свой пост с 2013 года. С 2011-го по 2013 год он был заместителем генерального секретаря ООН, а также руководителем отделения ООН в Женеве. Ранее Касым-Жомарт Токаев являлся премьер-министром Казахстана, а также министром иностранных дел республики.