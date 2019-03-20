Преемник Назарбаева вступил в должность президента Казахстана

Бывший спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 марта на совместном заседании двух палат парламента принес присягу народу страны и вступил в должность президента страны, сообщает ТАСС. По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил вновь избранному главе государства удостоверение президента, орден и штандарт. В своей речи после вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан, а также удостоить Назарбаева звания «Народный герой».





«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — цитирует Токаева ТАСС.