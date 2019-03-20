Бердников подал в отставку с поста главы Республики Алтай

В обращении Бердников благодарит жителей республики за оказанное доверие и поддержку. Также он выражает благодарность членам своей команды за «слаженную и в основном эффективную работу». «Конечно, были и ошибки, но мы всегда двигались вперед», — добавляет он.





Работа на посту главы республики — это сложная и ответственная работа, которая требует полной отдачи моральных и физических сил, подчеркивает Бердников. «Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики», — написал он.





В конце обращения Бердников желает процветания республике и ее народу, а также выражает готовность служить и дальше «своей малой родине в любом другом качестве».





Выборы нового главы Алтая в случае принятия президентом РФ Владимиром Путиным отставки Бердникова состоятся 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя региональной избирательной комиссии Дмитрия Степанова.





Александр Бердников родился 8 апреля 1953 года в Горно-Алтайске. После службы в армии работал участковым инспектором в МВД республики. В 1993 году назначен министром внутренних дел Алтая, а в декабре 2005-го президент России Владимир Путин через процедуру утверждения в Госсобрании региона назначил его главой республики. В январе 2014 года истекал второй срок Бердникова на посту руководителя республики. Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Алтая, а на выборах 14 сентября того же года он был избран на пять лет главой региона, набрав 50,63% голосов.