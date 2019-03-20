Бердников подал в отставку с поста главы Республики Алтай

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке в связи с окончанием срока своих полномочий и переходом на другую работу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, ему многое удалось сделать на этом посту, но для нерешенных проблем, которые накопились за последние годы, требуется новый руководитель республики с новыми силами, энергией и современными подходами.
«В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности», — сообщает Бердников и подчеркивает, что его «отставка была добровольной».
В обращении Бердников благодарит жителей республики за оказанное доверие и поддержку. Также он выражает благодарность членам своей команды за «слаженную и в основном эффективную работу». «Конечно, были и ошибки, но мы всегда двигались вперед», — добавляет он.
Работа на посту главы республики — это сложная и ответственная работа, которая требует полной отдачи моральных и физических сил, подчеркивает Бердников. «Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики», — написал он.
В конце обращения Бердников желает процветания республике и ее народу, а также выражает готовность служить и дальше «своей малой родине в любом другом качестве».
Выборы нового главы Алтая в случае принятия президентом РФ Владимиром Путиным отставки Бердникова состоятся 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя региональной избирательной комиссии Дмитрия Степанова.
Александр Бердников родился 8 апреля 1953 года в Горно-Алтайске. После службы в армии работал участковым инспектором в МВД республики. В 1993 году назначен министром внутренних дел Алтая, а в декабре 2005-го президент России Владимир Путин через процедуру утверждения в Госсобрании региона назначил его главой республики. В январе 2014 года истекал второй срок Бердникова на посту руководителя республики. Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Алтая, а на выборах 14 сентября того же года он был избран на пять лет главой региона, набрав 50,63% голосов.
Источники Daily Storm в администрации президента называли кандидатами на снятие с постов Ковтун, Берга и Бердникова еще в октябре 2018 года, во время предыдущего «губернаторопада» перед выборами глав ряда регионов. Позиции указанных руководителей шаткие, поскольку они обладают невысоким рейтингом популярности у населения.