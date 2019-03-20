Нурсултан вместо Астаны: новый лидер Казахстана предложил увековечить имя Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил увековечить своего предшественника на посту главы государства. Он предложил переименовать столицу государства Астану в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева и установить в ней памятник первому президенту. Основателю Казахстана будет также присвоено звание Героя и вручена Золотая Звезда, и все центральные улицы городов республики будут носить имя первого президента. Новый президент также пообещал советоваться с Назарбаевым при принятии важных политических решений.
«Авторитетное мнение главы государства будет иметь приоритет при разработке и принятии стратегических решений, — сказал Токаев на церемонии принесения присяги. — Мы будем применять власть мирным путем. Это станет мощным фактором обеспечения внутренней стабильности и укрепления международного имиджа Казахстана. Это также еще одно проявление высшей политической культуры нашего народа и его исключительной мудрости. Это хороший пример для будущих поколений».
Токаев также высоко оценил заслуги своего предшественника на посту президента, который руководил страной почти 30 лет и стоял у истоков ее создания как независимого государства.
«Нурсултан Назарбаев вошел в мировую историю как великий политический реформатор. Он превратил Казахстан в современное развитое государство, которое стало одной из 50 самых конкурентоспособных и развитых стран мира, — сказал Токаев. — Правительство смогло грамотно использовать основные национальные ресурсы, которые позволяют правительству решать приоритетные социально-экономические проблемы в кризисных ситуациях».
Он напомнил, что при Назарбаеве в казахстанскую экономику было вложено более 300 миллиардов долларов иностранных инвестиций, построена современная экономика, появился средний класс в обществе.
Барельефы и памятники, посвященные Назарбаеву, уже установлены в нескольких других городах, в том числе за пределами Казахстана. Так, например, в украинском городе Каменское (Днепродзержинск) монумент с барельефом в честь Назарбаева установлен рядом с профучилищем, в котором в свое время учился первый первый президент Казахстана. В конце 2013 года этот памятник пытались уничтожить, сообщал Gorod.dp.ua.
Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку 19 марта. Он сохранит за собой посты председателя Совета безопасности республики, председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), а также члена Конституционного совета. 78-летний Назарбаев, возглавляющий Казахстан с 1991 года, в 2015 году в пятый раз выиграл президентские выборы в стране, набрав 97,75 процента голосов. Срок его полномочий истекал в 2020 году.
В Конституции Казахстана прописано, что в случае досрочного прекращения полномочий главы государства президентское кресло должен занять председатель сената. Токаев занимал пост председателя сената с 2013 года. С 2011-го по 2013 год он был замгенсека ООН. До этого Токаев был премьер-министром Казахстана, а также министром иностранных дел республики.