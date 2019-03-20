Нурсултан вместо Астаны: новый лидер Казахстана предложил увековечить имя Назарбаева





Он напомнил, что при Назарбаеве в казахстанскую экономику было вложено более 300 миллиардов долларов иностранных инвестиций, построена современная экономика, появился средний класс в обществе.





Барельефы и памятники, посвященные Назарбаеву, уже установлены в нескольких других городах, в том числе за пределами Казахстана. Так, например, в украинском городе Каменское (Днепродзержинск) монумент с барельефом в честь Назарбаева установлен рядом с профучилищем, в котором в свое время учился первый первый президент Казахстана. В конце 2013 года этот памятник пытались уничтожить, сообщал Gorod.dp.ua.





Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку 19 марта. Он сохранит за собой посты председателя Совета безопасности республики, председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), а также члена Конституционного совета. 78-летний Назарбаев, возглавляющий Казахстан с 1991 года, в 2015 году в пятый раз выиграл президентские выборы в стране, набрав 97,75 процента голосов. Срок его полномочий истекал в 2020 году.





В Конституции Казахстана прописано, что в случае досрочного прекращения полномочий главы государства президентское кресло должен занять председатель сената. Токаев занимал пост председателя сената с 2013 года. С 2011-го по 2013 год он был замгенсека ООН. До этого Токаев был премьер-министром Казахстана, а также министром иностранных дел республики.