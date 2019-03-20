Росстат сравнил чувство одиночества у бедных и богатых

Бедные россияне чаще испытывают чувство одиночества, по сравнению с теми, кто считает свой доход высоким и средним. Такие данные следуют из проведенного Росстатом исследования поведенческих факторов, влияющих на здоровье и социальное самочувствие граждан, результаты которого опубликовало агентство РБК. Анализ показал, что почти половина участников опроса (47%) с низким уровнем дохода чувствуют себя одинокими, из них 20% — очень часто. Среди респондентов со средними и высокими заработками эта цифра составила 23,8% и 16,7% соответственно, а более половины опрошенных из этих групп никогда не сталкиваются с одиночеством.





Доля чувствующих одиночество россиян увеличивается с возрастом, подчеркивается в исследовании. До 30 лет не более 18,1% участников опроса ощущали себя одинокими, старше 50 — уже 25,6%, старше 60 — 37,5% респондентов. В то же время в исследовании утверждается, что женщины (30,2%) чувствуют себя одинокими гораздо чаще мужчин (18,3%).





Исследование также показало, что потребление алкоголя практически не зависит от уровня доходов. 80,5% респондентов с низкими доходами, 83,1% со средними и 77,3% с высокими заявили, что регулярно употребляют алкогольные напитки в течение жизни. За последний год алкоголь выпивали 63,9% богатых граждан, 70,4% со средними доходами и 60% малообеспеченных россиян.





Росстат проводил исследование методом личного интервью в период с 20 сентября по 5 октября прошлого года во всех регионах России. Всего было охвачено 15 тысяч домашних хозяйств. Респонденты оценивали уровень своих доходов самостоятельно.





Примечательно, что в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report, составляемом в рамках инициативы ООН Sustainable Development Solutions Network, Россия заняла 68-е место, потеряв по сравнению с прошлым годом девять позиций. На первом месте находится Финляндия. За ней следует Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.