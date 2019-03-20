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Путин назначил кикбоксера Бату Хасикова врио главы Калмыкии
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Путин назначил кикбоксера Бату Хасикова врио главы Калмыкии

Президент России принял отставку Алексея Орлова

Президент России принял отставку Алексея Орлова
Фото: © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова. Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона многократного победителя соревнований мирового уровня по кикбоксингу, экс-депутата Народного Хурала Республики Калмыкия, советника руководителя Росмолодежи Бату Хасикова.


В президентском указе «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Калмыкия» отмечено, что Путин принял отставку Алексея Орлова по собственному желанию. Президент назначил Бату Хасикова врио главы республики до вступления в должность лица, избранного на региональных выборах. Текст указа опубликовали на сайте Кремля.


Президент провел рабочую встречу с Хасиковым в Кремле 20 марта и в ходе нее сообщил о его назначении на должность.


Алексей Орлов опубликовал в Facebook обращение, в котором объявил о своей отставке. «Сегодня утром, 20 марта 2019 года, я принял решение не принимать участия в выборах главы региона в текущем году. Я ухожу со спокойной душой. Были сделаны ошибки, были упущены возможности, но, главное, очевидно, и для меня, и для жителей республики Калмыкия находится в поступательном движении», — заявил он. Орлов возглавлял республику с 2010 года, его полномочия истекали в сентябре 2019 года.



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Бату Хасиков родился в 1980 году в Москве, вырос в Калмыкии в городе Лагань. Он с детства занимался разными видами единоборств. Хасиков окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы РФ. Он — чемпион мира по версии ряда организаций кикбоксинга, а также мастер спорта международного класса по кикбоксингу, мастер спорта России по боевому самбо и мастер спорта России по рукопашному бою.


C 2008-го по 2012 год Бату Хасиков был депутатом Народного Хурала Республики Калмыкия, с 2012-го по 2014 год он был представителем правительства Калмыкии в Совете Федерации. С 2017 года Хасиков занимал должность советника руководителя Росмолодежи.




В 2016 году диссертационный совет Российского университета дружбы народов лишил Хасикова степени кандидата политических наук. Такое решение было принято, потому что в работе кикбоксера нашли ряд некорректных заимствований.


Бату Хасиков также снимался в нескольких фильмах, в том числе в документальной картине о нем самом — «Бату», а также в художественных — «Бой с тенью 2: Реванш» и «Бой с тенью 3D: Последний раунд».


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