Путин назначил кикбоксера Бату Хасикова врио главы Калмыкии

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова. Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона многократного победителя соревнований мирового уровня по кикбоксингу, экс-депутата Народного Хурала Республики Калмыкия, советника руководителя Росмолодежи Бату Хасикова.
В президентском указе «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Калмыкия» отмечено, что Путин принял отставку Алексея Орлова по собственному желанию. Президент назначил Бату Хасикова врио главы республики до вступления в должность лица, избранного на региональных выборах. Текст указа опубликовали на сайте Кремля.
Президент провел рабочую встречу с Хасиковым в Кремле 20 марта и в ходе нее сообщил о его назначении на должность.
Алексей Орлов опубликовал в Facebook обращение, в котором объявил о своей отставке. «Сегодня утром, 20 марта 2019 года, я принял решение не принимать участия в выборах главы региона в текущем году. Я ухожу со спокойной душой. Были сделаны ошибки, были упущены возможности, но, главное, очевидно, и для меня, и для жителей республики Калмыкия находится в поступательном движении», — заявил он. Орлов возглавлял республику с 2010 года, его полномочия истекали в сентябре 2019 года.
Бату Хасиков родился в 1980 году в Москве, вырос в Калмыкии в городе Лагань. Он с детства занимался разными видами единоборств. Хасиков окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы РФ. Он — чемпион мира по версии ряда организаций кикбоксинга, а также мастер спорта международного класса по кикбоксингу, мастер спорта России по боевому самбо и мастер спорта России по рукопашному бою.
C 2008-го по 2012 год Бату Хасиков был депутатом Народного Хурала Республики Калмыкия, с 2012-го по 2014 год он был представителем правительства Калмыкии в Совете Федерации. С 2017 года Хасиков занимал должность советника руководителя Росмолодежи.
В 2016 году диссертационный совет Российского университета дружбы народов лишил Хасикова степени кандидата политических наук. Такое решение было принято, потому что в работе кикбоксера нашли ряд некорректных заимствований.
Бату Хасиков также снимался в нескольких фильмах, в том числе в документальной картине о нем самом — «Бату», а также в художественных — «Бой с тенью 2: Реванш» и «Бой с тенью 3D: Последний раунд».