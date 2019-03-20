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Путин утвердил врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина
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Путин утвердил врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина

Президент России принял отставку Александра Бердникова

Президент России принял отставку Александра Бердникова
Фото: © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Бердникова, занимавшего кресло главы Республики Алтай. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Олег Хорохордин, который также будет в качестве врио председателем алтайского правительства. Указ об увольнении Бердникова и назначении Хорохордина опубликован на официальном сайте пресс-службы Кремля. Президент провел личную встречу с Хорохординым в Кремле, сообщив ему о назначении.



«В связи с заявлением главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Бердникова А.В. о досрочном прекращении полномочий... Постановляю: принять отставку главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Бердникова А.В. по собственному желанию. Назначить Хорохордина Олега Леонидовича временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного главой Республики Алтай, председателем правительства Республики Алтай», — говорится в документе, который подписан Владимиром Путиным.


Олег Хорохордин до своего назначения в качестве врио главы Республики Алтай занимал пост председателя совета АО «ГЛОНАСС» и замруководителя секретариата заместителя председателя правительства России. Как сообщает ТАСС, Хорохордин был участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС.


Хорохордин является кандидатом социологических наук. Название его диссертации — «Государство и малое предпринимательство: проблемы становления и формирования кадрового потенциала». Научная работа была написана в 2003 году. 


В конце марта несколько руководителей российских регионов покинули свои посты. Так, Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и руководителя Челябинской области Бориса Дубровского. 19 марта РБК сообщал со ссылкой на свои источники, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун также намерена сложить с себя полномочия руководителя региона.


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