Путин утвердил врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина

«В связи с заявлением главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Бердникова А.В. о досрочном прекращении полномочий... Постановляю: принять отставку главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Бердникова А.В. по собственному желанию. Назначить Хорохордина Олега Леонидовича временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного главой Республики Алтай, председателем правительства Республики Алтай», — говорится в документе, который подписан Владимиром Путиным.





Олег Хорохордин до своего назначения в качестве врио главы Республики Алтай занимал пост председателя совета АО «ГЛОНАСС» и замруководителя секретариата заместителя председателя правительства России. Как сообщает ТАСС, Хорохордин был участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС.





Хорохордин является кандидатом социологических наук. Название его диссертации — «Государство и малое предпринимательство: проблемы становления и формирования кадрового потенциала». Научная работа была написана в 2003 году.





В конце марта несколько руководителей российских регионов покинули свои посты. Так, Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и руководителя Челябинской области Бориса Дубровского. 19 марта РБК сообщал со ссылкой на свои источники, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун также намерена сложить с себя полномочия руководителя региона.