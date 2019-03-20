Сенатору Керимову назначили залог 20 миллионов евро по новому делу о налогах во Франции

Французские власти предъявили члену Совета Федерации от Дагестана, миллиардеру Сулейману Керимову новые обвинения, сообщает газета Nice-Matin. По данным издания, российского сенатора подозревают в соучастии в уклонении от уплаты налогов за несколько вилл, приобретенных в престижном районе мыса Антиб на Лазурном берегу. Как утверждает газета, парламентарий уже приезжал в Ниццу, чтобы ознакомиться с обвинением, и был отпущен прокуратурой под обязательство заплатить залог в 20 миллионов евро.





Новое обвинение Сулейману Керимову предъявлено по запросу Минфина Франции, который обратился в прокуратуру Ниццы, сообщает Nice-Matin. По данным газеты, речь идет о покупке сенатором нескольких вилл, в том числе виллы Hier, которая была приобретена им, предположительно, за 125 миллионов евро, однако официально сенатор заплатил за нее всего 35 миллионов евро.





Обвинение в «соучастии в уклонении от налогов» также предъявлено швейцарскому бизнесмену Александру Штудхальтеру, которого называют номинальным владельцем престижной недвижимости Керимова, утверждает газета. Предприниматель отпущен под залог в 10 миллионов евро и отрицает свою вину. «Нет никаких сомнений, что российский сенатор Керимов сделает то же самое», — сообщает издание.