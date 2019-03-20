Путин выразил надежду на преемственность политического курса Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал отставку Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана, о которой лидер республики объявил накануне. Путин поблагодарил Назарбаева за совместную работу и выразил надежду на сохранение преемственности политики Казахстана после отставки Назарбаева. Об этом он сказал на традиционной встрече с членами правительства.
«Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, у нашего близкого союзника. Они связаны со сменой политического руководства, мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена, — цитирует Путина ТАСС. — В связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул высший государственный пост, у нас есть все основания ему сказать «спасибо» за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов».
Президент России напомнил, что Нурсултан Назарбаев — инициатор продвинутой интеграции России и Казахстана, а также один из инициаторов создания Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). «Он один из авторов, если не сказать автор ЕврАзЭС — проекта, который развивается очень успешно, благодаря в том числе и его прямой, непосредственной поддержке и его участию в этой работе», — сказал Путин.
78-летний Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку. Он сохранит за собой посты председателя Совета безопасности республики, председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), а также члена Конституционного совета. 78-летний Назарбаев, возглавляющий Казахстан с 1991 года, в 2015 году в пятый раз выиграл президентские выборы в стране, набрав 97,75 процента голосов. Срок его полномочий истекал в 2020 году.
Обязанности президента Казахстана до его выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Согласно Конституции республики, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента страны полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю сената.