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Путин выразил надежду на преемственность политического курса Назарбаева
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Путин выразил надежду на преемственность политического курса Назарбаева

Президент России поблагодарил объявившего об отставке Нурсултана Назарбаева за совместную работу

Президент России поблагодарил объявившего об отставке Нурсултана Назарбаева за совместную работу

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал отставку Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана, о которой лидер республики объявил накануне. Путин поблагодарил Назарбаева за совместную работу и выразил надежду на сохранение преемственности политики Казахстана после отставки Назарбаева. Об этом он сказал на традиционной встрече с членами правительства.


«Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, у нашего близкого союзника. Они связаны со сменой политического руководства, мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена, — цитирует Путина ТАСС. — В связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул высший государственный пост, у нас есть все основания ему сказать «спасибо» за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов».


Президент России напомнил, что Нурсултан Назарбаев — инициатор продвинутой интеграции России и Казахстана, а также один из инициаторов создания Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). «Он один из авторов, если не сказать автор ЕврАзЭС — проекта, который развивается очень успешно, благодаря в том числе и его прямой, непосредственной поддержке и его участию в этой работе», — сказал Путин.


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78-летний Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку. Он сохранит за собой посты председателя Совета безопасности республики, председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), а также члена Конституционного совета. 78-летний Назарбаев, возглавляющий Казахстан с 1991 года, в 2015 году в пятый раз выиграл президентские выборы в стране, набрав 97,75 процента голосов. Срок его полномочий истекал в 2020 году.


Обязанности президента Казахстана до его выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Согласно Конституции республики, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента страны полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю сената.


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