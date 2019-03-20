Путин выразил надежду на преемственность политического курса Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал отставку Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана, о которой лидер республики объявил накануне. Путин поблагодарил Назарбаева за совместную работу и выразил надежду на сохранение преемственности политики Казахстана после отставки Назарбаева. Об этом он сказал на традиционной встрече с членами правительства.





«Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, у нашего близкого союзника. Они связаны со сменой политического руководства, мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена, — цитирует Путина ТАСС. — В связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул высший государственный пост, у нас есть все основания ему сказать «спасибо» за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов».





Президент России напомнил, что Нурсултан Назарбаев — инициатор продвинутой интеграции России и Казахстана, а также один из инициаторов создания Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). «Он один из авторов, если не сказать автор ЕврАзЭС — проекта, который развивается очень успешно, благодаря в том числе и его прямой, непосредственной поддержке и его участию в этой работе», — сказал Путин.