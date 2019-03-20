В группе «Ленинград» отреагировали на заявление Шнурова о прощальном туре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей страничке в Instagram написал стихотворение, в котором говорится о прощальном туре музыкального коллектива и нежелании артиста больше выступать на публике. В своем стихотворении Шнуров объясняет, что устал от сцены и намерен уйти на покой. Пресс-секретарь «Ленинграда» и гитарист Дмитрий Гугучкин в беседе с Daily Storm подтвердил, что группа прекращает свое существование, но не исключил, что коллектив может в будущем возродиться. 13 мая Шнуров проведет пресс-конференцию, посвященную своему прощальному туру.





«Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, —

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец», — написал Шнуров в соцсети.





Гугучкин опроверг версию, что Шнуров объявил о прощальном туре не по-настоящему, а в шутку, привлекая внимание к себе. 13 мая в ТАСС будет пресс-конференция Шнурова, посвященная прощальному туру, добавил Гугучкин и подчеркнул, что встреча с журналистами будет посвящена именно шоу, а не заявлению Шнурова в Instagram.





«Да, это будет действительно последний тур группы «Ленинград», — отметил Гугучкин. — Может быть, позже группа будет собрана опять. Но сейчас об этом нет смысла говорить, поскольку никто ничего об этом не знает. То есть с полной ответственностью я не могу вам заявить о том, что после прощального тура группы «Ленинград» больше не будет. Возможно будут какие-то концерты, но того формата, в котором она сейчас существует, больше не будет».