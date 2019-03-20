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В группе «Ленинград» отреагировали на заявление Шнурова о прощальном туре
Новости

В группе «Ленинград» отреагировали на заявление Шнурова о прощальном туре

Гитарист музыкального коллектива Дмитрий Гугучкин считает, что говорить о ликвидации группы некорректно

Гитарист музыкального коллектива Дмитрий Гугучкин считает, что говорить о ликвидации группы некорректно
Фото: © Агенство Москва / Киселев Сергей

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей страничке в Instagram написал стихотворение, в котором говорится о прощальном туре музыкального коллектива и нежелании артиста больше выступать на публике. В своем стихотворении Шнуров объясняет, что устал от сцены и намерен уйти на покой. Пресс-секретарь «Ленинграда» и гитарист Дмитрий Гугучкин в беседе с Daily Storm подтвердил, что группа прекращает свое существование, но не исключил, что коллектив может в будущем возродиться. 13 мая Шнуров проведет пресс-конференцию, посвященную своему прощальному туру.   


«Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, —

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец», — написал Шнуров в соцсети. 


Гугучкин опроверг версию, что Шнуров объявил о прощальном туре не по-настоящему, а в шутку, привлекая внимание к себе. 13 мая в ТАСС будет пресс-конференция Шнурова, посвященная прощальному туру, добавил Гугучкин и подчеркнул, что встреча с журналистами будет посвящена именно шоу, а не заявлению Шнурова в Instagram.


«Да, это будет действительно последний тур группы «Ленинград», — отметил Гугучкин. — Может быть, позже группа будет собрана опять. Но сейчас об этом нет смысла говорить, поскольку никто ничего об этом не знает. То есть с полной ответственностью я не могу вам заявить о том, что после прощального тура группы «Ленинград» больше не будет. Возможно будут какие-то концерты, но того формата, в котором она сейчас существует, больше не будет».


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По словам Гугучкина, искать какие-то другие причины прекращения деятельности «Ленинграда», кроме тех, которые были изложены самим Шнуровым в его стихотворении, бессмысленно.


«Быть в витрине зоопарка,

Это та еще запарка;

Ряженым орангутангом,

Танцевать потешно танго…», — написал Шнуров.


Картинка к посту Шнурова в Instagram похожа на афишу шоу: название группы и большая надпись «Стадионный тур 2019». На сайте «Ленинграда» написано, что «Стадионный тур» стартует 4 июня в Калиниграде, а завершится 12 октября в Санкт-Петербурге. Шнуров выступит на девяти стадионах, в том числе в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону. Организаторы ожидают, что концерты посетят 450 тысяч зрителей.


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