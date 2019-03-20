Forbes оценил банки России по степени надежности

Журнал Forbes изучил 100 крупнейших банков России и оценил их по степени надежности. Рейтинг издания возглавили ЮниКредит Банк итальянской UniCredit Group, Райффайзенбанк одноименного австрийского банковского холдинга и входящий в финансовую группу Societe Generale Росбанк. Российский Сбербанк занял в рейтинге четвертую позицию, а банк ВТБ — пятую.





При составлении рейтинга надежности банков России, отмечает Forbes, учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных в Центробанке РФ. «На первом этапе выбрали банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 миллиардов рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших», — подчеркивается в описании методики оценки журнала.





Отдельно Forbes упоминает банки, находящиеся под санкциями. Как утверждает журнал, Центробанк строит параллельную систему раскрытия информации для таких кредитных организаций, «Таким банкам позволено не раскрывать отчетность, информацию о своих менеджерах и акционерах, и банки этим пользуются», — уточняет издание.





В комментарии к рейтингу отмечается заслуга Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ, при которой за шесть лет в России стало на 400 банков меньше. «Это не только итог борьбы регулятора с обналичкой и отмыванием, но и круто замешанная на риске самоуверенность банков из первой сотни. В 2019 году с рынка исчезнут еще примерно 50 банков», — пишет Forbes со ссылкой на оценку рейтингового агентства «Эксперт РА», принимавшего участие в составлении рейтинга.





Зачистка сделала российскую банковскую систему более прозрачной, утверждает журнал. Оставшиеся на рынке банки готовы показывать, что у них нет «скелетов в шкафу», и стали больше сотрудничать с рейтинговыми агентствами.