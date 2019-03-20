Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

С инициативой о переименовании города в честь первого президента 20 марта выступил новый лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Токаев также предложил установить в столице памятник первому президенту, присвоить ему звание Героя и вручить Золотую Звезду. Кроме того, все центральные улицы городов республики должны носить имя первого президента, заявил новый глава государства. Новый президент также пообещал советоваться с Назарбаевым при принятии важных политических решений.





Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента 20 марта. Он будет выполнять обязанности президента до его выборов. Согласно Конституции Республики Казахстан, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента страны полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю сената.





78-летний Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку. Он сохранит за собой посты председателя Совета безопасности республики, председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), а также члена Конституционного совета. 78-летний Назарбаев, возглавляющий Казахстан с 1991 года, в 2015 году в пятый раз выиграл президентские выборы в стране, набрав 97,75 процента голосов. Срок его полномочий истекал в 2020 году.