Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан — в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Теперь одобренные депутатами поправки должен подписать временно исполняющий обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев, после чего они вступят в силу.
«Принято историческое решение», — заявил по итогам голосования спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин, цитата по РИА Новости.
«Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу», — цитирует Нигматулина Sputnik Казахстан. За переименование Астаны в Нурсултан проголосовали все присутствующие депутаты — 43 от сената и 102 от мажилиса.
С инициативой о переименовании города в честь первого президента 20 марта выступил новый лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Токаев также предложил установить в столице памятник первому президенту, присвоить ему звание Героя и вручить Золотую Звезду. Кроме того, все центральные улицы городов республики должны носить имя первого президента, заявил новый глава государства. Новый президент также пообещал советоваться с Назарбаевым при принятии важных политических решений.
Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента 20 марта. Он будет выполнять обязанности президента до его выборов. Согласно Конституции Республики Казахстан, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента страны полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю сената.
78-летний Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку. Он сохранит за собой посты председателя Совета безопасности республики, председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), а также члена Конституционного совета. 78-летний Назарбаев, возглавляющий Казахстан с 1991 года, в 2015 году в пятый раз выиграл президентские выборы в стране, набрав 97,75 процента голосов. Срок его полномочий истекал в 2020 году.